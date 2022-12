Verbeteringspremie huurwoningen is hervormd in Moorslede

De gemeenteraad en aansluitend de OCMW-raad in Moorslede duurden net geen uur. Een lange reeks belastingen en retributiereglementen zijn goedgekeurd. Bij de afvalintercommunale Mirom Roeselare wordt de aankoop van een compostvat tien euro duurder “We willen dat de mensen gaan composteren maar dan verhoogt de prijs voor een vat naar 40 euro”, aldus fractieleider Ward Gillis (PRO). “Hopelijk gaat men niet ieder jaar verhogen.”

Ook het afhalen van grof tuinafval aan huis wordt verhoogd. Voor maximum zeven kubieke meter kost het 68 euro. “Dat is nog onder de werkelijke kostprijs want het ophalen en de verwerking kost Mirom 173 euro”, aldus schepen van Financiën Sherley Beernaert (STERK).

Voor de inname van het openbaar domein tijdens bouwwerken is het niet langer gratis. Voor de duur tot zeven dagen wordt een retributie van 30 euro aangerekend en dat herhaalt zich voor elke week langer. Voortaan moet ook een activeringsheffing op onbebouwde industriegrond worden betaald. “We voeren het gelijkheidsbeginsel in want die heffing bestaat al voor onbebouwde bouwgrond”, aldus de bevoegde schepen.

Het reglement voor de verbeteringspremie voor een private woning is hervormd omdat de premies niet altijd het gewenste effect beogen, niet altijd de doelgroep bereiken waarvoor ze bij aanvang bedoeld zijn, overlappen met premies van Vlaanderen of de netbeheerder en niet meer aangepast zijn aan de huidige realiteit.

Kwaliteit verhogen

“Vertrekkend vanuit de acties in het bestuursakkoord willen we betaalbaar wonen realiseren, energiezuinig en duurzaam renoveren en de woningkwaliteit verhogen”, aldus schepen Beernaert.

“Een vijfde in onze gemeente zijn huurwoningen. In de voorwaarden is opgenomen dat de huurwoningen ouder dan dertig jaar moeten zijn. De eigenaar-verhuurder kan genieten van de premie met een maximum van 2.000 euro.”

Ward Gillis betreurde dat het reglement niet geldt voor wie een huis koopt. “Jonge mensen die willen een huisje kopen, dat wordt vanuit de gemeente niet gestimuleerd”, klonk het. “Het gaat om een beleidskeuze”, reageert Sherley Beernaert.

Lieven Buseyne (Groep a) legde de eed af als nieuw lid van het Bijzonder comité van de Sociale Dienst. Volgens een bestuursakkoord binnen de partij volgt hij vanaf januari David Claeys op. (EDB)