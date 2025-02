Veel kijklustigen op infomarkt over nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan in Bavikhove

Op dinsdag 24 februari vond in de Tramstatie in Bavikhove een infomarkt plaats over het nieuwe Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Tientallen buurtbewoners kwamen langs om zich te informeren over de geplande aanpassingen. Ook schepenen Kathleen Duchi (team harelbeke) en Francis Pattyn (team harelbeke) waren aanwezig, samen met enkele technische medewerkers.

Het nieuwe RUP is een aanpassing van de bestaande BPA-plannen uit 1991. De modernisering omvat onder andere standaardisering van bouwhoogtes, bouwdieptes en andere ruimtelijke richtlijnen. Schepen Kathleen Duchi (team Harelbeke), bevoegd voor Landbouw en Economie, verduidelijkte het belang van deze herziening:

“Bavikhove is opgedeeld in verschillende RUP’s. Dit is de laatste die nog moest worden opgestart. In deze case is de 25ste Linielaan de belangrijkste. Het is de bedoeling om daar wat meer open ruimte te gaan creëren. We zullen kijken tot in welke mate we de bebouwing daar kunnen beperken. Ik schat in dat het zo’n twee jaar kan duren tot het RUP af is. We zitten nu nog in de allereerste fase, de planningsfase. Het is allemaal afhankelijk van hoeveel en welke bezwaarschriften er binnenkomen. De publieke raadpleging loopt alleszins nog tot 1 april.”

Behoud van open ruimte

Naast Bavikhove worden ook andere gebieden aangepakt. Schepen van Ruimtelijke Ordening, Francis Pattyn (team Harelbeke), gaf meer uitleg over de toekomstplannen:

“Er komt ook nog een RUP in Hulste dat we willen aanpakken. Hier willen we inderdaad de open ruimte bewaren. De oude gebouwen van Duma in de Haringstraat gaan weg, die gronden zullen dus niet langer voorbestemd zijn voor industrie. Daar zou er dan landbouw komen. Let op! Er komt alleszins geen aansluiting tussen de 25ste Linielaan en Bavikhovedorp. Vroeger was er daar sprake van met de zogezegde Ringweg, maar er kwam destijds fel protest op. Wel laten we nog een beetje bebouwing toe in de 25ste Linielaan. Die komt er mede dankzij Vlaamse subsidies.”

Reacties uit de buurt

Buurtbewoners kregen de kans om vragen te stellen en hun mening te geven over de plannen. Tom Knockaert, een bewoner uit de buurt, gaf zijn eerste indruk:

“Ik kom hier langs om eens te horen wat de plannen zijn. We wonen op de grens van het betrokken gebied. Ik had het vorige plan, dat dan uiteindelijk niet is doorgegaan, ook bekeken. Iedereen hier kreeg een brief binnen. Er is voor ons op het eerste zicht geen grote impact.”