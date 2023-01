Vanaf zondag 22 januari gaat ook Izegem tussen 23 en 6 uur de straatverlichting doven

Vanaf zondagavond 22 januari zal de openbare verlichting ook in Izegem stelselmatig gedoofd worden tussen 23 uur en 6 uur. Dat laat het Izegemse stadsbestuur weten.

Om de veiligheid steeds te kunnen waarborgen, blijft de straatverlichting wel altijd branden in de kernen, op bruggen, in de fietstunnels en in de uitgaansbuurt. Ook op vrijdag- en zaterdagnacht wordt de verlichting niet gedoofd.

Gefaseerd en startend in Kachtem

De stad dooft de openbare verlichting vanwege de sterk gestegen energieprijzen, de elektriciteitsbesparing en de reductie van de CO2-uitstoot.

Fluvius voert het doven van de openbare verlichting gefaseerd door. In Kachtem zal de openbare verlichting eerst gedoofd worden.