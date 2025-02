Valentijn Despeghel wordt voorzitter van Vooruit West-Vlaanderen: “We zullen het ‘Valentijn-effect’ uitrollen over de hele provincie”

Voormalig schepen Valentijn Despeghel, de stemmenkampioen van de Ieperse gemeenteraadsverkiezingen, is nu verkozen tot voorzitter van Vooruit West-Vlaanderen.

Valentijn Despeghel (45) was in de vorige bestuursperiode schepen van Natuur en Cultuur in Ieper. Bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen haalde hij 3.202 voorkeurstemmen, het hoogste aantal in zijn stad. “Nooit voorheen deed een socialist hier beter”, klonk het.

Ook z’n partij Vooruit zette er een historisch verkiezingsresultaat neer van 33,6 procent, maar dat bleek niet voldoende om de meerderheid van Team Ieper te breken. Op de oppositiebanken werd Despeghel fractieleider van Vooruit en nu is hij ook verkozen tot provinciaal voorzitter van zijn partij.

Groeimarge

“Vooruit scoort al goed in onze provincie – we besturen mee in tal van steden en gemeenten – maar zeker in landelijke gebieden is er nog flink wat groeimarge”, stelt Despeghel. “Via netwerk- en vormingsmomenten wil ik onze mandatarissen nog dichter bij de mensen brengen. Huisbezoeken en doorgedreven aanwezigheidspolitiek moeten Vooruit doen groeien. We moeten de kiezers ervan overtuigen dat Vooruit dé partij is, die zorg draagt voor de gewone mensen en hun koopkracht, en die er alles wil aan doen opdat zij een betaalbare woning vinden en op het einde van de maand hun facturen kunnen betalen.”

“Graag gezien”

De man blijkt graag gezien, ook door z’n provinciale partijgenote en Vlaams minister Melissa Depraetere. “Valentijn ⁠is enorm graag gezien”, zegt Depraetere. “Omdat hij dicht bij de mensen staat en alles doet wat hij kan om samen met hen oplossingen te zoeken voor de zaken waar ze van wakker liggen. We zullen het ‘Valentijn-effect’ uitrollen over de hele provincie en dichter dan ooit bij alle West-Vlamingen staan.” (TP)