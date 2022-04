UPDATE: Wingene en Ruiselede worden eerste West-Vlaamse fusiegemeente: “Dit maakt ons op alle vlakken sterker”

Wat al geruime tijd een moeilijk te bespreken punt was, blijkt nu toch een feit te zijn. Er zijn fusieplannen gemaakt tussen Wingene en Ruiselede. Dat maakten beide burgemeesters maandagavond officieel bekend. De fusie zorgt voor een schuldafname van liefst 4 miljoen euro. De nieuwe gemeente zal net geen 21.000 inwoners tellen.

Net voor de gemeenteraad van maandag 25 april maakten Wingens burgemeester Lieven Huys (CD&V) en burgemeester Greet De Roo van Ruiselede (RKD) het verrassende nieuws bekend dat er een fusie op komst is. Samen willen ze één grote, nieuwe gemeente vormen. De bedoeling is om tegen 1 januari 2025 te fusioneren.

De nieuwe fusiegemeente zal om en bij de 20.825 inwoners tellen en wordt zo qua inwonersaantal vergelijkbaar met omliggende gemeenten als Tielt en Oostkamp. Wingene en Ruiselede zullen een grondgebied van 98,6 vierkante kilometer beslaan en in oppervlakte de zeventiende grootste gemeente van Vlaanderen worden.

De eerste verkennende gesprekken dateren van mei 2021.

Vrijwillige keuze

Binnen de huidige Vlaamse regeerperiode kunnen gemeenten nog zelf hun fusiepartner kiezen. “Dat speelde een belangrijke rol in dit verhaal”, duiden Lieven Huys en Greet De Roo. “Wingene en Ruiselede maken een bewuste en vrijwillige keuze die zorgt voor meer mogelijkheden. De reeds bestaande samenwerking wordt verder versterkt en beide gemeenten behouden hun identiteit. We zijn allebei landelijke gemeenten met gelijkaardige kenmerken en worden ook met dezelfde maatschappelijke problemen geconfronteerd.”

Schaalvergroting maakt de organisatie ook aantrekkelijker voor het werven van nieuw en deskundig personeel en levert ook efficiëntiewinst op.

De nieuwe fusiegemeente Wingene zal uit drie deelgemeenten bestaan: Wingene zelf, Zwevezele en Ruiselede. “We willen allebei de positieve kenmerken van de lokale besturen bestendigen: de dynamiek, de samenhorigheid, de groene ruimte en de dienstverlening aan onze inwoners. Beide gemeenten kennen ook een rijk verenigingsleven en daarin willen we elkaar versterken. Ook de afstand met en tot de burger willen we kort en nabij houden.”

Wingene en Ruiselede hebben al een stevig partnerschap. “Binnen de regio Midwest werken we al samen op allerlei vlakken: brandweer, politie, wonen, welzijn, toerisme, economie… We delen ook het Huis van het Kind en recent werd nog een samenwerking opgestart om Oekraiënse vluchtelingen op te vangen. We hebben ook een gedeelde parochiewerking en er is sprake van een grote verwevenheid op vlak van onderwijs met de scholengemeenschap Driespan.”

Voordelen

Nu wordt een nieuwe grote stap gezet. “We willen toekomstige uitdagingen structureler aangaan en ons lokaal bestuur sterker maken. Dankzij deze fusie kunnen we verder inzetten op de professionalisering van onze hele organisatie. Schaalvergroting maakt de organisatie ook aantrekkelijker voor het werven van nieuw en deskundig personeel en levert ook efficiëntiewinst op.”

“Grote en complexe vraagstukken op vlak van mobiliteit, zorg en welzijn, cultuur, landbouw en ruimtelijke ordening kunnen hierdoor beter beantwoord worden.”

Tijdens de persconferentie vanavond liet Greet De Roo alvast verstaan dat ze er vrede mee zou hebben, mocht Lieven Huys burgemeester worden

Greet De Roo en Lieven Huys zien ook nog andere pluspunten. “Door de krachten te bundelen, voorzien we een betere continuïteit van ozne organisatie. Een fusie vermijdt kleine eenmansdiensten en zo blijft de dienstverlening gegarandeerd. Ook bij afwezigheid en ziekte.”

Ook financieel gezien zorgt de samensmelting voor extra impulsen. Vlaanderen voorziet een fusiebonus onder de vorm van een gedeeltelijke schuldovername. Voor gemeenten tussen de 20.000 en 25.000 inwoners gaat het over 200 euro per inwoner. Dit levert in dit geval een schuldafbouw van liefst 4 miljoen euro op.”

Traject richting 1 januari 2025

De komende maanden zullen Wingene en Ruiselede het fusietraject verder uitstippelen, valt te horen. “Een externe partner zal ons hierin begeleiden en in nauwe samenwerking met politieke, ambtelijke en externe – burgers, bedrijven en verenigingen – belanghebbenden van beide besturen de nodige voorbereidingen treffen.

Dit najaar moet een principiële beslissing volgen, tegen eind 2023 nemen beide gemeenteraden een definitieve beslissing tot fusie. Een laatste stap na de goedkeuring van de Vlaamse overheid, daarna is de nieuwe fusiegemeente op 1 januari 2025 een feit.

“De komende periode zullen we burgers, medewerkers en verenigingen regelmatig op de hoogte houden van de voortgang”, besluiten beide burgemeesters. “Er komt onder andere een fusiewebsite met een overzicht van vaak gestelde vragen en antwoorden. Ook via onze bestaande kanalen zullen we frequent communiceren. De komende maanden stellen we ook een participatietraject op poten.”

Wie de burgemeester wordt van het grotere Wingene, is nog niet bekend. “We steken de koppen bij elkaar hoe we in oktober 2024 naar de gemeenteraadsverkiezingen zullen trekken.”

Greet De Roo is ondertussen achttien jaar burgemeester van Ruiselede, haar Wingense colleg Lieven Huys nam op 1 januari 2021 de fakkel over van icoon Hendrik Verkest. Tijdens de persconferentie vanavond liet Greet De Roo alvast verstaan dat ze er vrede mee zou hebben, mocht Lieven Huys burgemeester worden.

(NS/PVH)