Unizo Oostrozebeke juicht oprichting van economische adviesraad toe

Tijdens de jongste gemeenteraad werd bekendgemaakt dat een landbouwraad zou opgericht worden. Dat werd zowel door meerderheid als oppositie toegejuicht. In dezelfde zitting kwam schepen van Economie Olivier De Marez op de proppen met de stichting van een adviesraad voor economie, die de ondernemers meer inspraak moet geven in het beleid.

Kurt Demasure (50) uit de Meiklokjesstraat is al zes jaar voorzitter van de plaatselijke Unizo afdeling en kent het reilen en zeilen van ondernemend Oostrozebeke maar al te goed.

“Ik ben al 23 jaar zaakvoerder van een eigen kartonnagebedrijf. In 1999 ben ik ermee gestart. Ik kom uit een familie van zelfstandigen en moet bekennen dat het klimaat voor zelfstandigen helemaal niet slecht is in Oostrozebeke. Onze gemeente heeft ruim 700 zaken met een btw-nummer. Ik geef toe dat daar heel wat eenmanszaken tussen zitten, maar dat alles maakt dat Oostrozebeke een KMO-gemeente is.”

“In mijn straat staan 20 woningen, daarvan zijn er zes families zelfstandig. Er zijn vooral veel jonge zelfstandigen. Het probleem voor al die beginners is het vinden van een geschikte vestigingsplaats, maar dat is ook het geval in andere gemeenten. Gelukkig hebben we de ambachtenzone de Gouden Appel, maar naar verluidt is ook die vestigingsplaats nagenoeg uitverkocht. Er is dus absoluut nood aan nieuwe bouwruimte voor KMO’s.”

“Of het oprichten van een adviesraad voor economie daar iets kan aan veranderen? Ik vind het een nobel idee van de gemeente dat er naar de ondernemers geluisterd wordt, wat in het verleden niet altijd het geval was. Via deze adviesraad kan ondernemend Oostrozebeke betrokken worden bij het beleid en dat is positief.”

“Maar er moet niet alleen geluisterd worden, politici moeten hun beleid ook afstemmen op de zelfstandigen. Er is niet alleen ruimte nodig voor nieuwe vestigingen, er is ook meer ondersteuning nodig vanuit de gemeente.”

“Veel mensen vinden de weg niet meer in het kluwen van paperassen. Er moet dringend een vereenvoudiging komen én hulp bij de digitalisering.”

Beter parkeerbeleid

“Ook naar handelaars in de dorpskern toe kan de gemeente haar beleid aanpassen. Ik denk hier aan een beter parkeerbeleid. Ik moet wel toegeven dat het huidig gemeentebestuur open staat voor de verzuchtingen en noden van de plaatselijke middenstand.”

Ook schepen van Economie Olivier De Marez wil nauwer samenwerken met het plaatselijk bedrijfsleven. “De oprichting van een adviesraad voor economie staat op ons verkiezingsprogramma. Onze beleidsploeg is van plan om die adviesraad in de gemeenteraad van maart te lanceren.”

“Er zijn vooraf nog een tweetal overlegmomenten gepland met de KMO’s en bedrijven en met de lokale handelaars. Intussen is de gemeentelijke administratie bezig met het klaarmaken van de nodige teksten voor de oprichting van deze adviesraad.”

