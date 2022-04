Unieke foto: drie ex-burgemeesters en huidig burgemeester van Ieper op een rij

Voor de lens van onze fotograaf: drie oud-burgemeesters en de huidige Ieperse burgemeester broederlijk naast elkaar. We zien Open Ieper-burgemeester Emmily Talpe tussen de gewezen CD&V-burgervaders Luc Dehaene, Paul Breyne en Jan Durnez.

Paul Breyne (77) werd in oktober 1976 gemeenteraadslid voor de CVP (nu CD&V) en een jaar later schepen. In februari werd hij minister van Huisvesting in de Vlaamse regering. Breyne nam na de verkiezingen van 1995 het burgemeesterschap van Ieper op zich en bleef burgervader tot zijn benoeming als gouverneur.

Het was Luc Dehaene (75) die de burgermeestersjerp van zijn partijgenoot in 1997 overnam. Luc Dehaene zetelde 24 jaar lang onafgebroken in de gemeenteraad, maar in 2012 besloot hij zich geen kandidaat meer te stellen.

Revolutie in Ieper

Op 1 januari 2013 werd Jan Durnez (69) burgemeester van Ieper, nadat CD&V in een kartel met N-VA 21 van de 33 zetels binnenhaalde. Het was de bedoeling dat hij in de helft van de legislatuur zou worden opgevolgd door Yves Leterme, maar die kon zijn werk voor IDEA niet verenigen met het burgemeesterschap.

Op 1 januari 2019 kwam een verandering van jewelste in Ieper. Met Emmily Talpe (46) kreeg Ieper niet alleen, na meer dan 100 jaar een CD&V-bastion te zijn, een liberale, maar bovendien ook een eerste vrouwelijke burgemeester.

(CM/ Foto EF)