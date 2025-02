Uitnodigingsbrief Kortrijks OCMW krijgt één extra zin die benadrukt dat Nederlands voertaal is

Het Kortrijkse OCMW past zijn uitnodigingsbrief aan en communiceert voortaan expliciet dat gesprekken uitsluitend in het Nederlands plaatsvinden. Vlaams Belang-fractieleider Wouter Vermeersch beweert dat de aanpassing in de oproepingsbrief er kwam er na aandringen van Vlaams Belang, maar schepen van Sociale Zaken Giovanny Saelens (N-VA) wuift dat volmondig weg.

Vlaams Belang-fractieleider Wouter Vermeersch ziet in deze beleidswijziging een overwinning voor zijn partij. “Kortrijk is een Vlaamse stad. Wie hier steun wil, moet Nederlands spreken of bereid zijn de taal aan te leren,” stelt hij. Vlaams Belang pleit er zelfs voor om van het Kortrijkse OCMW “het strengste OCMW van Vlaanderen” te maken. Vermeersch beweert dat steuntrekkers in het verleden geholpen werden in andere talen zoals Frans of Engels. “Hoewel ik zelf meertalig ben, weiger ik als vertegenwoordiger van de Kortrijkzanen een andere taal te spreken dan het Nederlands.”

Volgens Vermeersch was er aanvankelijk weerstand binnen het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD), waar vertegenwoordigers van TBSK, N-VA en Vooruit zetelen. “Men vroeg me om pragmatisch te zijn, maar de taalwetgeving laat geen pragmatisme toe. Uiteindelijk moest het comité zich aanpassen.”

Vermeersch wil nog een stap verder gaan en pleit ervoor dat steuntrekkers die een tolk nodig hebben, verplicht worden een taalcursus te volgen. “Wie geen Nederlands spreekt, moet die taal aanleren. Dat kunnen we lokaal opleggen. Bovendien onderzoeken we met juristen en specialisten van onze partij nog andere scheeftrekkingen binnen het OCMW. Kortrijk moet de strengste stad van Vlaanderen worden. Gelukzoekers die gemakkelijk aan steun willen geraken, moeten zich maar elders aanmelden.”

Daarnaast benadrukt Vermeersch dat het strikt naleven van de taalwetgeving niet enkel een kwestie van regelgeving is, maar ook een middel om integratie te bevorderen. “Wie hier woont en steun vraagt, zou er alles aan moeten doen om zich in de samenleving in te passen. Het leren van de taal is daarin een fundamentele stap,” aldus Vermeersch.

Reactie schepen Saelens

Schepen van Sociale Zaken Giovanny Saelens (N-VA) benadrukt dat de beslissing om de taalwetgeving strikt na te leven een collectieve beslissing was en niet de persoonlijke verdienste van Vermeersch. Hij wuift Vermeersch’ uitspraken weg. “Op 10 december leidde ik als nieuwe bevoegde schepen voor het eerst een BCSD-zitting. Op 17 december meldde iemand zich aan zonder Nederlands te spreken en zonder tolk. Ik heb toen duidelijk gesteld dat we de taalwetgeving volgen en geen andere contacttaal gebruiken. Dat werd voltallig gesteund door het comité.”

Volgens Saelens was het een administratieve aanpassing die nodig was. “De administratie wees erop dat dit nog niet nadrukkelijk in de oproepingsbrief stond. Ik heb die laten aanpassen en gevraagd aan maatschappelijk werkers om steuntrekkers vooraf te informeren dat de zittingen uitsluitend in het Nederlands verlopen.”

Saelens verwijt Vermeersch dat hij de kwestie politiek uitbuit. “Hij is slechts bij de helft van de zittingen aanwezig. Dat hij het naleven van de taalwetgeving als zijn persoonlijke verdienste beschouwt, klopt niet. Het toont vooral aan dat hij in het comité zit om politieke spelletjes te spelen.”

Wouter Vermeersch betwist de uitspraken van schepen Saelens op zijn beurt. Dat hij tot nu toe op de helft van de zittingen aanwezig was, wijt hij aan het vervangingssysteem dat Vlaams Belang hanteert. “Als ik afwezig ben is dat door professionele, parlementaire verplichtingen”, klinkt het.