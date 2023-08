Tweemaal beroep ingediend tegen sloopvergunning zwembad Ter Leie in Wervik

Er is door twee personen beroep ingediend tegen de sloopvergunning van het zwembad Ter Leie in Wervik. De Bestendige Deputatie heeft nu dertig dagen de tijd om te bepalen of een van de twee dossiers als ontvankelijk verklaard wordt.

Eind juni (link) raakte de sloopvergunning van het zwembad van Wervik door het Wervikse schepencollege, bestaande uit Vooruit en CD&V. Er was tot 3 augustus de tijd om beroep in te dienen bij de Bestendige Deputatie van de Provincieraad en nu is gebleken dat dit tweemaal is gebeurd.

Volgens de oorspronkelijke plannen van het stadsbestuur zou de sloop van het gebouw al in het najaar starten. Nu komt er een periode van 30 dagen waarin de Bestendige Deputatie dient te beslissen of het beroep ontvankelijk verklaard wordt. Als dat zo is, dan komt er een hoorzitting. Burgemeester Youro Casier (Vooruit) schat de situatie in: “Dit bemoeilijkt natuurlijk de zaken. Ik schat dat we moeten rekenen dat de sloopprocedure pas verder kan worden gezet vanaf december of misschien zelfs volgend jaar.”

Uit liefde voor erfgoed

Peter Allemon, een erfgoedliefhebber uit Turnhout, is een van de twee personen die beroep indiende: “Ik ben zelf niet van Wervik, maar doe dit eerder door mijn liefde voor erfgoed. Het brutalisme is een belangrijke modernistische stroming die in Vlaanderen momenteel geen aandacht geniet. Het is een uniek gebouw, niet in het minst doordat het op palen staat.”

“Mijn beroep komt er om drie redenen. Ten eerste heeft het gebouw wel degelijk een erfgoedwaarde. Ook minister Diependaele erkende de erfgoedwaarde van het gebouw, maar diende geen beroep in om de plannen van het Wervikse stadsbestuur niet te dwarsbomen. In tweede instantie komt het beroep er omdat er onvoldoende burgerinspraak was. Ik ben beheerder van een Facebookgroep met meer dan 700 leden die het zwembadgebouw willen redden. Er is niet naar ons geluisterd. Het feit dat er niet is nagedacht over een andere invulling van het gebouw is dan ook mijn laatste reden.”

Veel betonrot

Burgemeester Casier kan zich in een deel van die argumenten vinden: “Ik snap dat sommige experten er wel erfgoedwaarde in zien. Kunst is natuurlijk subjectief. Wij blijven erbij dat er geen erfgoedwaarde is. Een alternatieve invulling van het gebouw was trouwens onmogelijk met ons budget. Er is veel betonrot in het gebouw en wie zou het betalen om dat op te lossen? Onze gemeentebelasting ligt al hoog.”

Peter Allemon geeft aan dat er veel alternatieven zijn: horecagelegenheden, een sporthal of stadshal – waarbij een deel van de nieuwe stadshal geïmplementeerd wordt in het oude gebouw van het zwembad. Ook het probleem van betonrot zou relatief goedkoop opgelost kunnen worden volgens studies van specialisten, volgens Allemon.

“Zou sterk signaal zijn”

“Ik vind Wervik een sympathieke gemeente. Ik kwam via een Facebookpost op dit gebouw en zou het sterk vinden als het Wervikse stadsbestuur zijn beslissing herziet. Er zijn zoveel mogelijkheden met dit gebouw en zelfs in ruwbouw kan het een trekpleister worden. Vele jonge mensen verlaten gemeenten zoals Wervik om zich in Kortrijk of Gent te settelen. Het zou een sterk signaal zijn als Wervik toont dat het bezig is met dergelijke architecturale meesterwerken. En vergeet niet: dit gebouw is gemaakt door Lucien Cnockaert, een Wervikaan”, besluit Allemon.