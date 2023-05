Tweede regenboogzebrapad in Oudenburg

In de Brugsesteenweg, ter hoogte van de vrije basisschool de Tandem en het Dorpshuis, heeft het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuw regenboogzebrapad aan.

“Met het eerste regenboogzebrapad in 2020 in de Ettelgemsestraat aan LDC Biezenbilk waren we een voortrekker in de regio. In samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer mochten we op de vooravond van Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie (IDAHOT) een tweede dergelijk zebrapad openen”, zegt burgemeester Anthony Dumarey.

Niet zomaar gekozen

“De locatie van dit tweede regenboogzeebrapad is niet zomaar gekozen”, verduidelijkt schepen van Welzijn Romina Vanhooren. “Onze inwoners kregen via een participatietraject de keuze waar ze dit zagen en met overgrote meerderheid werd Roksem gekozen. Met ons levendig Dorpshuis en de school wordt dit regenboogzebrapad dagelijks door heel veel mensen gebruikt, waardoor we onze boodschap als stad iedere dag opnieuw in de verf kunnen zetten.”

Snelheid minderen

Ook schepen van Mobiliteit Gino Dumon hoopt dat dit kleurrijke zebrapad bestuurders zal aanzetten om daar de snelheid te minderen. “Het Agentschap Wegen en Verkeer wil in iedere gemeente of stad in Vlaanderen minstens een regenboogzebrapad aanleggen en onderhouden, als het lokaal bestuur dat vraagt. Het AWV staat zelf in voor de kosten; enige voorwaarde is dat het zebrapad zich op een gewestweg bevindt. We hopen dat automobilisten hun snelheid in dit stuk extra matigen.”

Stad voor iedereen

En schepen van Emancipatie en Gelijke Kansen Tahira Malik vult nog het belang van aanvaarding van de holibi gemeenschap aan. “Oudenburg is een stad voor iedereen en dat tonen we ook. Hoe zichtbaarder de holebi gemeenschap wordt, hoe gemakkelijker ook de outing en het welzijn van ieder individu, we tonen ons als stadsbestuur solidair met holebi’s. We zorgen voor een positief klimaat in Oudenburg, een stad waar iedereen zichzelf mag zijn.” (LIN)