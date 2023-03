Twee jonge nieuwe bestuursleden bij Vooruit: “Opkomen voor Ingelmunster”

Vooruit Ingelmunster breidt zijn bestuur uit met twee nieuwe, jonge krachten. Kacem Mommerency uit de Oliekouterstraat wordt de nieuwe secretaris. Thomas Defour uit de Bollewerpstraat zal instaan voor de communicatie van de partij. Met deze aanwinsten versterkt Vooruit zich in aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar.

Kacem (24 ) is al zeven jaar leider bij Chiro Jefri. Hij werkt als wielerverzorger bij Basso Team Flanders en volgt nog avondschool in deze sector. Hij voetbalt bij SV Ingelmunster B. Vooruit-voorzitter Enigo Vandendriessche en Kacem kennen elkaar al heel lang. Enigo is ooit nog chiroleider geweest van Kacem. Hij is erg actief in het jeugdwerk. Hij is ook al negen zomers monitor in de Barkentijn, waar hij Vooruit-voorzitter Conner Rousseau leerde kennen. De keuze voor Vooruit was dan ook snel gemaakt.

Veel inspraak

“Zowel op lokaal vlak als nationaal is Vooruit de partij die het best aansluit bij mijn ideeën,” zegt Kacem. “Toen Enigo nog schepen van Jeugd was zorgde hij voor nieuwe jeugdlokalen. Die zijn tot stand gekomen met heel veel inspraak van de jeugd. Dat typeert ook hoe Vooruit in Ingelmunster aan politiek doet. De partij luistert naar de mensen en gaat aan de slag met hun opmerkingen.”

Ook de nationale koers van de partij spreekt Kacem aan: “De vernieuwing die Conner in de partij bracht, was nodig en werpt ook zijn vruchten af. De laatste peilingen zijn erg goed en dat doet deugd. De tijd dat de socialisten zich niet durfden uitspreken over bepaalde thema’s is gelukkig voorbij. Conner maakt de partijleden weer trots. Die positieve vibe willen we nu ook in Ingelmunster creëren. In de lokale politiek wil ik me vooral inzetten voor de jeugd en de sport. Het leuke aan onze afdeling is dat je er als nieuwkomer heel welkom bent. Er wordt echt naar je geluisterd. Zo stelde ik voor een kunstgrasveld te voorzien voor het voetbal. Mijn voorstel werd goed onthaald en zal straks in het verkiezingsprogramma staan.”

De partij luistert naar de mensen en gaat aan de slag met hun opmerkingen

Kunstgrasveld

“Ingelmunster heeft vandaag vier voetbalvelden. Terrein 1 wordt enkel gebruikt voor de wedstrijden van de eerste ploegen. De overige drie velden worden heel druk bespeeld. Hierdoor is de staat van de grasmat vaak teleurstellend. Een echte voetbalgemeente als Ingelmunster verdient beter. Daarom stel ik voor om een van de oefenterreinen aan te leggen als kunstgrasveld. Zo’n veld is in alle weersomstandigheden bespeelbaar en vraagt weinig onderhoud. Dit zou het sluitstuk zijn van de opwaardering van het sportpark. Met dit voorstel wil Vooruit naar de verkiezingen trekken.”

Thomas (26) is geruime tijd leider geweest bij de plaatselijke Scouts. Hij studeerde af als Bachelor in de Audiovisuele Kunsten en is sinds 2021 digital creative bij Vooruit nationaal, in het communicatieteam van Conner Rousseau.Een bewuste keuze. “Conner bracht bij zijn aantreden een nieuwe manier van communiceren in het politiek landschap, zowel in taalgebruik als gebruik van sociale media. Voor hem is het een manier om dichter bij de mensen te staan, iets wat ik enorm belangrijk vind. Daarom koos ik om hem met mijn talenten te ondersteunen.”

Van jong tot oud

Dit is geen nine-to-five-job. Thomas is vaak tot ‘s avonds laat, in weekends en op feestdagen in de weer voor de partij.Hij is al een tijdje lid van Vooruit in Ingelmunster. Het was dan ook tijd om zich te engageren in het bestuur. “Enigo heeft mij lid gemaakt. (lacht) Nog voor de nationale omkanteling van Conner deed Enigo dat hier al in Ingelmunster. Hij brengt een verhaal waarin ik geloof, met de Ingelmunsternaar centraal, van jong tot oud. Dat opkomen voor de Ingelmunsternaar doen ook Kurt Soenens en Liesbeth Holvoet. Kurt gaat daarvoor zelfs tot bij de minister, zolang Ingelmunster er maar beter van wordt.”

Dat is ook de reden waarom Thomas voor Vooruit koos: “Vooruit Ingelmunster is de enige partij die écht luistert en iets wil veranderen ten goede voor de Ingelmunsternaar. Wij zullen het geld niet weggeven aan vastgoedontwikkelaars uit Sint-Martens-Latem. We investeren liever in open ruimte, veiligheid en goede zorg voor de mensen.”

8770