Twee grootste oppositiepartijen in Diksmuide maken zich zorgen: “Nu belastingen verlagen, is geen goed beleid”

De Diksmuidse meerderheidspartijen CD&V en Idee Diksmuide verlagen volgend jaar de opcentiemen van de onroerende voorheffing. Dat is volgens Kurt Vanlerberghe (Vooruit) geen goed idee. Ook de andere oppositiepartij N-VA maakt zich zorgen. “Met dit budget kan Diksmuide de komende jaren slechts 6 miljoen euro lenen”, berekende Koen Bultinck.

Een week nadat het stadsbestuur zijn investeringen had voorgesteld, geven de twee grootste oppositiepartijen Vooruit en N-VA hun interpretatie over de aanpassing van het meerjarenplan dat op de gemeenteraad van maandag 19 december ter sprake komt. “Dat Vooruit en N-VA samen een persmoment organiseren, betekent niet dat we een coalitie sluiten”, benadrukt Koen Coupillie (N-VA). Voor afscheidnemend raadslid Eric De Keyser (Vooruit) is het simpel: “Belastingen verhogen en werknemers ontslaan. Tegen 2025 zal de personeelskost alleen al gestegen zijn naar 21,2 miljoen euro.” Partijgenoot Kurt Vanlerberghe klinkt gematigder. “Het bestuur moet vooral bijkomende aanwervingen in vraag stellen en zeker de voorgestelde verlaging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing niet doorvoeren.”

N-VA heeft die verlaging wel goedgekeurd, maar roept de meerderheid op om een budget op te maken dat strookt met de realiteit. “Er zijn een aantal belangrijke dossiers waar het huidige bestuur te weinig rekening houdt met de stijgende kosten. De aanleg van een recreatief pad langs de IJzerdijk is nog geen negen procent gestegen. Hetzelfde geldt voor de bouw van de evenementenhal. Er zijn zelfs werken waar we geen extra budget zien. Het is dan ook weinig waarschijnlijk dat ze voor die prijs uitgevoerd zullen kunnen worden. Ik denk maar aan de stationsparking en tunnel of de heraanleg van de Steenstraat.”

De geplande ondergrondse parking onder de toekomstige evenementenhal zien Vooruit en N-VA liever geschrapt. De twee politieke strekkingen waarschuwen tot slot voor dalende dividenden en uitdovende inkomsten. Het stipt daarbij onder andere de extra middelen van de Septemberverklaring aan die in de volgende legislatuur afgeschaft worden. “Het bestuur moet nu anticiperen want anders zullen we straks creperen”, is de negatieve slotsom van de twee oppositiepartijen. (GUS)