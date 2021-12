Twee ex-gemeenteraadsleden planten ‘olijfboompje voor verzoening’ in Blankenberge

Op de kortste dag van het jaar hebben de Blankenbergse ex-gemeenteraadsleden Roger Catrysse en Piet Wittevrongel symbolisch een olijfboompje geplant als teken van verzoening.

Beide gemeenteraadsleden zetelden sedert 1995 achttien jaar lang in de Blankenbergse gemeenteraad. Nochtans waren beide politieke opponenten. Roger Catrysse zetelde als gemeenteraadslid voor het toenmalig Vlaams Blok en Piet Wittevrongel voor de linkse partij Dwars.

“Morgen is er de zonnewende. We willen dan ook graag een positieve boodschap brengen: linkse mensen, rechtse mensen, hoe verschillend we ook zijn, uiteindelijk zijn we allemaal maar mensen!”

(WK)