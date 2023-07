Trots op Torhout mikt op zeker twee zetels met volledige lijst

Over namen van kandidaten wordt er voorlopig nog niet gecommuniceerd, maar de nieuwe partij Trots op Torhout wil sowieso met een volledige lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 deelnemen. Het doel? Zeker twee zetels behalen.

Over de naam van de partij werd er lang nagedacht, zo blijkt. Het had ook Preus op Torhout kunnen zijn of Preus ip Torhout, maar uiteindelijk heeft Trots op Torhout het gehaald, onder meer vanwege de symmetrische afkorting TOT.

David onder de partijen

Voorlopig bestaat Trots op Torhout uit enerzijds Open VLD en anderzijds een aantal socialisten die zich niet meer in Vooruit thuisvoelen of die partij zelfs de rug hebben toegekeerd. In dat opzicht treedt de burgerbeweging Team 8820 van Frank Verhoye tot de nieuwe partij toe. Maar TOT wil veel breder gaan en zich openstellen voor we citeren alle geëngageerde Torhoutenaren van diverse strekkingen, plus onafhankelijken en politieke daklozen. “Het doel is om een positief alternatief te bieden en de oude politieke cultuur en de gevestigde partijstructuren achter ons te laten”, aldus Frank.

In het Mosterdmuseum

De bijeenkomst met de officiële voorstelling van de partij had in het Mosterdmuseum aan de Oude Gentweg plaats. Geen verrassing, want Ilja Wostyn, de zoon van mosterdmaker Piet Wostyn en diens vrouw Annick Dedoelder, is de voorzitter van de in TOT participerende Open VLD. De presentatie gebeurde door Peter Lambert, die zich partij-ongebonden noemde. Hij is de man van Femke Verhoye, de dochter van Frank en tot een poosje geleden nog voorzitter van Vooruit.

“De David onder de Torhoutse partijen is helemaal klaar om op te tornen tegen de bestaande politieke formaties”, zei Peter. “Er bestaat grote interesse om zich te kunnen inzetten voor de stad, los van de strikte partijpolitiek. Veel meer dan het volgen van partijpolitieke strategieën en ideologische opvattingen, maken op lokaal niveau de mensen het verschil.”

Betaalbaar wonen

Isabel Laceur en Ilja Wostyn hadden het in grote trekken over de thema’s waarvoor TOT zich wil inzetten: betaalbaar wonen, aandacht voor de jeugd, kinderarmoede bestrijden, betaalbaarheid van de zorg nastreven, stimuleren van het ondernemerschap en energie betaalbaar houden. “We gaan voor een stad waarin iedereen het goed heeft en zich goed voelt”, zeiden ze. “We hebben deze partij opgericht om gehoor te geven aan álle mensen.” (JS)

Info:www.trotsoptorhout.be