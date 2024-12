Trees Vandeputte mag geen schepen worden in Avelgem… omdat ze een vrouw is: “We moeten vooral blij zijn dat we mogen meebesturen”

In het schepencollege moet altijd minstens één iemand van het andere geslacht zetelen. Een regel die in het leven werd geroepen om vrouwen een handje te helpen in de politiek. Maar net die regel zorgt ervoor dat Trees Vandeputte maandag de eed niét kan afleggen als schepen. Alle andere schepenen en de burgemeester zijn vrouwen, en dus… moet Trees plaatsmaken voor een man.

Tussen 1994 en 2013 werden in ons land enkele wetten in het leven geroepen om vrouwen meer kansen te geven in de politiek. Zo werd beslist dat het college van burgemeester en schepenen minstens één lid van het andere geslacht moet bevatten. Ook werd vastgelegd dat er op kieslijsten ongeveer evenveel vrouwen als mannen moeten staan.

Sjerp doorgeven

Ironisch genoeg zijn het nu net die regels die in Avelgem een vrouw beletten om een schepenambt op te nemen. In de partij gbA+Lut, die met burgemeester Lut Deseyn de absolute meerderheid haalde in oktober, behaalden de vrouwen de sterkste resultaten. Lut Deseyn staat op één, met 1.733 voorkeurstemmen. Daarna volgen Caroline Valcke (760), Liesje Cartreul (536) en Charlotte Groenez (457).

“Het is wat het is, en ik ben de klos”

Deseyn behaalde een absolute meerderheid, met 11 van de 21 zetels, maar besloot om Team Avelgem erbij te nemen. Lijsttrekker daar is Trees Vandeputte, met 994 stemmen. Zij had dus schepen kunnen en moeten worden, maar aangezien ze daarmee de vijfde vrouw zou zijn geweest in het schepencollege, gaat de sjerp nu naar haar partijgenoot, Bram Van den Bunder, die 579 stemmen behaalde.

Ambetant

“Ik vind het heel erg dat ik geen schepen word. Intussen ben ik er 60, het is niet dat ik nog heel veel legislaturen zal kunnen meedraaien. Ik vind het jammer, voor mezelf en voor mijn kiezers. Want ik heb 1.000 voorkeurstemmen, en dat is flink wat meer dan de anderen die wél in het schepencollege zitten. Maar veel konden we niet doen: gbA+ heeft ons niet nodig om een meerderheid te vormen, we moeten vooral blij zijn dat we mogen meebesturen. Het is wat het is, en ik ben de klos.”

“Inhoudelijk zal zij zeker ook mee kunnen helpen sturen”

Bram Van den Bunder voelt zich, begrijpelijk, wat ongemakkelijk met de situatie. “Ik ben blij dat ik schepen word, dat wel, maar ik voel me wat ‘ambetant’ ten opzichte van Trees. Dit is ook een heel specifieke situatie… We konden er niets aan doen. We zijn eigenlijk zelfs ‘overbodig’, want gbA+ had de meerderheid zonder ons ook. We zijn dus vooral blij dat we mogen meebesturen. En net zoals het schepencollege een team is, zijn we dat met Team Avelgem ook. Het is niet omdat ik schepen ben, dat Trees niet kan meewegen op het bestuur. Inhoudelijk zal zij zeker ook mee kunnen helpen sturen.” (Joyce Mesdag)