Tonny Berteloot verhuist en moet stoppen als gemeenteraadsvoorzitter: “Mijn nieuwe woning ligt op 500 meter van de gemeentegrens”

Tonny Berteloot (58) neemt na zeventien jaar afscheid van de gemeentepolitiek. De goedlachse bankier verhuist naar een buurgemeente en kan dus zijn functie als gemeenteraadsvoorzitter bij meerderheidspartij Eendracht niet verder zetten. “Misschien begin ik elders wel met een eenmanspartij”, knipoogt hij.

“Nee, ik ben de lokale politiek nog lang niet beu, maar het was van moeten, glimlacht Tonny, net nadat hij zijn laatste gemeenteraad als voorzitter heeft afgesloten. “Ik en mijn vrouw Sabine wilden na ons pensioen verhuizen naar een ruimere woning, maar we botsten vroeger dan gedacht op ons droomhuis. We besloten toch de sprong te wagen en het huis te kopen. Alleen ligt het in Wontergem, en zodra je uit de gemeente verhuist waar je politiek actief bent, moet je daar je ambt neerleggen. Een spijtige zaak, maar ik respecteer dat uiteraard. Om het extra pijnlijk te maken ligt ons nieuw huis op amper 500 meter van de gemeentegrens met Dentergem”, knipoogt Berteloot.

“Het is een spijtige zaak, maar ik heb er vrede mee”

Het betekent dat Tonny afscheid moet nemen van zijn ambt als gemeenteraadsvoorzitter, een taak die hij sinds het begin van deze legislatuur voor Eendracht vervulde. “En die lag me wel”, zegt hij. “Ik heb het altijd graag gedaan. Het was een rol die bij me paste. Ik meen dat ik zowel meerderheid als oppositie de ruimte liet om hun taak uit te voeren. Ik kende ook mijn dossiers en voelde me nauw betrokken bij wat beslist werd.”

Heimwee?

Tonny is in het dagelijks leven private banker bij BNP Paribas Fortis en een verwoed verzamelaar van luxehorloges van het merk IWC. “Ik zal dus nog genoeg hebben om me mee bezig te houden” knipoogt hij. “Ik kan terugblikken op een mooie politieke carrière. Ik ben zeventien jaar geleden bij Eendracht gekomen. Ik was eerst twee legislaturen gemeenteraadslid. Ik zetelde onder andere in de politieraad, waar ik als bankier het financieel gedeelte onder de loep nam. Ik zetelde ook in de bestuursraad van afvalintercommunale IVIO, de Intergemeentelijke Vereniging voor Duurzaam Milieubeheer voor Izegem en Ommeland, waar ik even ondervoorzitter ad interim ben geweest. Ik zit ook nog steeds in de raad van bestuur van de lokale katholieke gemeenschap vzw Poelberg Ommeland. Dat laatste kan ik overigens blijven doen, want die functie hangt niet af van de plek waar je woont. Zo zijn de banden met Dentergem toch niet volledig doorgesneden. En heb ik te veel heimwee, dan start ik wel met een eenmanspartij in mijn nieuwe thuisgemeente. Ik heb al een nieuwe naam: Wontergem bij Dentergem”, grapt Tonny.

Burgemeester Koenraad Degroote zal Tonny als gemeenteraadsvoorzitter opvolgen. “We hebben het uiteraard ook binnen de partij gevraagd, maar er stond niemand echt te springen om die functie over te nemen”, zegt Tonny. “Daarom keken we naar de burgemeester, omdat hij uiteindelijk het meeste ervaring heeft. Hij is al 35 jaar burgervader.”

Wissel van de macht

De wissel betekent ook dat er een zitje voor een nieuw gemeenteraadslid vrij was. Dat zitje gaat naar Patrick Lippens. Hij zetelde al in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en kreeg bij de verkiezingen 344 voorkeurstemmen. Patrick is 59 jaar en woont met zijn vrouw Hilde Braekevelt in Oeselgem. Samen hebben ze twee kinderen en drie kleinkinderen.

“Ik ben oorspronkelijk van Dentergem afkomstig”, zegt hij. “In het dagelijks leven ben ik bediende bij autohandel Debels in Waregem. Ik kwam bij de verkiezingen van 2018 voor het eerst op. Ik ben toen door de burgemeester gevraagd om op de lijst te komen staan. Vooral thema’s als verkeersveiligheid en cultuur liggen me nauw aan het hart en ga ik mee opvolgen. Vooral aan hoge snelheid in het verkeer kan ik me ergeren. Verder ga ik als hobby graag wandelen. Ik had niet gedacht nog raadslid te worden, maar ik ga deze nieuwe functie uiteraard met veel inzet uitvoeren.” Gemeenteraadslid Lennart Vanquickenborne vervangt Tonny als lid van IVIO.