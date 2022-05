Tommelein: “Ik veranderde van coalitiepartners omdat vroeger alles in donkere achterkamertjes werd beslist”

Op de gemeenteraad maandag was er een discussie over de transparantie bij autonome gemeentebedrijven en intercommunales. Bart Tommelein was scherp : “Alles werd vroeger beslist in donkere achterkamertjes.”

Jeroen Soete wilde vragen stellen over de intercommunale IVOO en Toerisme Oostende, maar kreeg nul op het rekest : deze gemeenteraad was niet het forum om dat te doen. Hij foeterde en ook Nancy Bourgoignie (Vooruit) stelde dat wettelijk voorzien was dat raadsleden uitleg kregen. “Zoiets gebeurde vroeger elk zes maanden in de gemeenteraad”, luidde het. Gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt (Groen) herinnert zich dat niet meer , maar zou wel laten onderzoeken of er moet teruggekoppeld worden naar de gemeenteraad over gemeentebedrijven en intercommunales.

Maar in de felle discussie was het toch burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) die voor het eerst publiekelijk een verklaring gaf waarom hij niet met de socialisten verder wilde in 2019: “Weet je waarom ik de beslissing heb genomen om na de verkiezingen van 2018 met andere coalitiepartners in zee te gaan, mijnheer Soete ? Omdat uw partij en de uw leiders hier in deze gemeenteraad en ver daarbuiten totaal niet transparant waren, alles beslisten in donkere achterkamertjes, waar niemand iets mocht van weten en waar je iedere keer met voldongen feiten met je rug tegen de muur stond. Ik heb omwille van dat gebrek aan transparantie nu nieuwe coalitiepartners waar ik het zeer goed mee kan vinden en in alle openheid mee kan werken. Wij hebben niets te verstoppen in tegenstelling tot veel zaken in het verleden.”

Soete zei theatraal : “Uw redenering is ‘omdat jullie het deden, mag ik het ook doen.’ Terwijl u vroeger wel mee aan tafel zat in de achterkamertjes. De Grote Bart Tommelein die van niets wist. U bent volkomen ongeloofwaardig.” Björn Anseeuw (N-VA) bleef geheel zichzelf : “Ik onthoud uit de tussenkomst van Mijnheer Soete dat hij effectief bevestigt dat er vroeger werd gewerkt in achterkamertjes.”