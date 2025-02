Tomas De meyer is voor tweede keer in zijn carrière schepen in Hooglede: “Centraal meldpunt voor burgers die vragen hebben”

Hij zette op zijn 25ste zijn eerste stapjes in de gemeentepolitiek en is 25 jaar later nog steeds een vaste waarde bij GROEP 21. Nu is hij voor de tweede keer in zijn carrière schepen. We gingen praten met Tomas De Meyer. “Wie me kent weet dat ik recht voor de raap ben.”

Hooglede heeft een nieuwe meerderheid en een nieuw college van burgemeester en schepenen. Frederik Demeyere en Arne De Brabandere waren in de vorige legislatuur ook al lid van het schepencollege, maar voor GROEP 21 gaat het na twaalf jaar oppositie om een flinke comeback. Tomas kreeg op 13 oktober vorig jaar 727 voorkeurstemmen achter zijn naam, goed voor de zesde plaats qua aantal stemmen en een zitje in het nieuwe schepencollege. Al is het niet zijn eerste keer. Zo was Tomas tussen 2009 en 2012 ook al schepen. Daarmee is hij zelfs de persoon met het meeste ervaring in het huidige college op vandaag.

Privé Tomas groeide met zijn broers Simon en Jesse op in de Roeselarestraat als zoon van Rik De Meyer en Kris Lepoudre. Hij woont in de Kleine Stadenstraat, is ongehuwd Opleiding en loopbaan Hij studeerde economische wetenschappen en behaalde een masterdiploma HR. In 2000 was het Jean-Pierre Pillaert die hem vroeg op de lijst SAMEN te komen staan. Sinds 2018 is Tomas zaakvoerder van HR-dienstenbedrijf De Rouck en Verhellen. Vrije tijd Tomas is bestuurslid van het Davidsfonds en lid van twee kaartersclubs in Hooglede en Gits.

Werkpuntjes

“Dat was toen een gedeeld mandaat met Patrick Denys”, legt hij uit. “Hij was de eerste drie jaar schepen, ik nam de tweede helft voor mijn rekening, weliswaar in de veronderstelling dat ik ook na 2012 zou kunnen voortdoen. Maar het is anders gelopen. We waren toen nog steeds de grootste partij en hadden 10 van de 21 zetels, maar de ‘kleintjes’ bundelden de krachten om ons buiten spel te zetten. Achteraf gezien is het toen al beginnen fout lopen voor die meerderheid, want door dat manoeuvre werd eigenlijk niet geluisterd naar de kiezer. Nu is dat helemaal anders. Zeven van de acht mensen met de meeste voorkeurstemmen zitten in het schepencollege. Rechtlijniger kan haast niet. En ik ben er ook trots op dat we vanuit de oppositie zo goed hebben gescoord. Schepenen die al zes of zelfs twaalf jaar in de meerderheid zitten hadden veel meer visibiliteit, maar toch deden we beter.”

Tomas heeft de bevoegdheden financiën, personeel, communicatie, informatica & digitalisering en seniorenbeleid onder zijn vleugels. “Die liggen grosso modo in de lijn van mijn kennis en ervaring. Personeel is al 25 jaar mijn job (Tomas is sinds 2018 zaakvoerder van De Rouck & Verhellen, een bedrijf dat onder meer mensen begeleidt bij een zoektocht naar een nieuwe job, bijvoorbeeld na een faillissement). Wij verzorgden zo bijvoorbeeld de outplacement voor de mensen van de falingen van onder ander Brantano, Thomas Cook, Wibra, E5-Mode, Blokker en dergelijke. Op vlak van communicatie heb ik in de voorbije legislatuur meermaals benadrukt dat er nog werkpuntjes zijn. Ik ijver al even voor een centraal meldpunt komen waar burgers met vragen terecht kunnen. Daar bestaan nu weliswaar ook al kanalen voor, maar het moet eenduidiger.”

“In de politiek mag je de dingen niet persoonlijk nemen”

“Ook de ondersteuning van het verenigingsleven moet en kan beter. Mensen zijn de voorbije jaren steeds individualistischer geworden. Men veegt steeds vaker alleen nog voor de eigen deur. De samenhang is wat zoek geraakt. En daardoor hebben verenigingen het ook moeilijk. In dat opzicht is het geen toeval dat bijvoorbeeld het Prikkelfestival verdwenen is, net als ’t Hoge Kermis. Een evolutie die je overal ziet, maar dat doet me pijn. Het belang van het sociale weefsel in een dorp is moeilijk te onderschatten.”

Discussies

Wie de kersverse schepen kent, weet dat hij geen blad voor de mond neemt. Als oppositieraadslid kwam hij vaak verbaal scherp uit de hoek. Zo moest de vorige mobiliteitsschepen het regelmatig ontgelden tijdens de raad. “Dat wordt soms eens aangehaald. Maar persoonlijk heb ik voor alle duidelijkheid geen enkel probleem met iemand, ook niet met Julie (Misplon-red.). Wie me kent weet dat ik rechtuit ben. Ik luister altijd eerst en zeg dan altijd eerlijk en transparant waar het op staat. Niet iedereen kan daar even goed mee overweg, maar dat is wie ik ben.”

“Je mag een andere mening over iets hebben en je mag dingen in vraag stellen. Als je met goede argumenten komt, ga ik graag mijn ongelijk toegeven. Maar als ik geen antwoord krijg? Dan blijf ik inderdaad op dezelfde nagel kloppen. Ben ik dan daarom hard? Ik vind dat net mijn taak als gemeenteraadslid. In de politiek mag je de dingen niet persoonlijk nemen. Je moet er op een nuchtere manier afstand van kunnen nemen. Ook met andere leden van het vorige college zijn er discussies geweest op de gemeenteraad, maar achteraf moet je nog altijd samen een pint kunnen drinken. Rancuneus ben ik geenszins.”

“Waar ik wel meer problemen mee heb zijn politieke spelletjes. Het is vaak voorgekomen dat we vanuit de oppositie een prima voorstel deden dat dan zonder meer weggestemd werd door de meerderheid. Niet omdat het inhoudelijk een slecht voorstel was, maar louter omdat het van de oppositie kwam. Als er in deze legislatuur inhoudelijk goede voorstellen komen vanuit de oppositie, dan ga ik die zelfs met veel plezier steunen. We zitten hier per slot van rekening allemaal om onze gemeente vooruit te helpen.” (SV)

