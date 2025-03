Tom Landschoot (47) is de nieuwe voorzitter van N-VA Oostkamp: “Partij weer doen leven”

N-VA Oostkamp heeft een nieuwe voorzitter. Tom Landschoot (47) volgt Robin Declerck op die na 7 jaar voorzitterschap niet meer verkiesbaar was. Bart Van Acker werd door het bestuur verkozen als ondervoorzitter.

Tom Landschoot woont in Waardamme samen met zijn vrouw Astrid Naeyaert en twee kinderen Florence en Maxent. Hij werkt als teamleider bij landbouwmachineproducent CNH. Hij is ook jeugdtrainer en bestuurslid van Ruvo Ruddervoorde.

Tom is een oude bekende voor N-VA Oostkamp en was al politiek actief bij de Volksunie en zetelde reeds als raadslid. “Ik had bij de verkiezingen in 2018 een beetje genoeg van de politiek maar ik heb het ook nooit losgelaten en stilaan begon ik weer goesting te krijgen om mijn schouders te zetten onder het nieuwe N-VA-verhaal in Oostkamp met de verkiezingen vorig jaar. Als voorzitter is het mijn bedoeling om de partij weer te doen leven, niet enkel in de politiek, maar ook daarbuiten. Ik wil het lentefeest, dat dit jaar waarschijnlijk een zomer barbecue zal worden, en de uitreiking van de Leeuwtjes voor verdienstelijke personen in Oostkamp nieuw leven inblazen. Maar vooral wil ik een steun zijn voor onze jonge en minder jonge mandatarissen”, weet de nieuwe voorzitter te vertellen.

Ondervoorzitter

In zijn functie zal Tom gesteund worden door ondervoorzitter Bart Van Acker (44). Hij was eveneens kandidaat-voorzitter. Na zijn studies rechten is hij in Gent blijven plakken. In 2017 keerde hij terug naar Oostkamp. Professioneel is Bart actief als verzekeraar en consulent in de transportsector. Hij is een trotse West-Vlaming en een echte dossierbijter die gepassioneerd is door politiek.

“Toen ik bij de verkiezingen van Robin de vraag kreeg om mee in het N-VA-verhaal te stappen heb ik niet getwijfeld. Mijn kandidatuur als voorzitter was dan ook een logische stap voor mezelf en ik ben ervan overtuigd dat ik samen met Tom een mooi hoofdstuk in het N-VA-verhaal kan schrijven.”

Bestuur

Het nieuwe bestuur bestaat verder uit: Elke Robberechts, Veerle Hutsebaut, Pieter Lescouhier, Nathan Gore, Lars Inghelbrecht, Julian Lopez, Arnout Verstraete, Robin Declerck, Vincent Christiaens, Jens Dewulf, Lieselot De Meurisse, Sofie Pintelon, Peter Lambert, Virginie De Kesel, Liliane De Baene, Kath Leen en William Slosse.