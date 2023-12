Tom Lamont is ‘coming man’ bij Vlaams Belang in Oostende

Tom Lamont, de zopas door Vlaams Belang aangeduide kandidaat voor de vijfde plaats voor de Vlaamse verkiezingen, verhuist naar Oostende. “Een stad die ik al jaren ken”, luidt het. En als hij straks mogelijk het enige ‘Oostendse’ parlementslid wordt, dan zou hij dat jammer vinden.

Tom Lamont (29) is van opleiding leraar economie/lichamelijke opvoeding. Hij is gehuwd en heeft een dochtertje. In januari wordt hij voor de tweede keer vader. Lamont werkte enkele jaren in de automobielsector en stapte in 2020 over naar Vlaams Belang, waar hij voltijds lokale afdelingen begeleidt, de provinciale medewerkers aanstuurt en campagnes opzet. “In mijn studententijd in Gent was ik actief bij het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond. In 2015 werd ik politiek actief bij Vlaams Belang als vrijwilliger, uiteraard bij de jongerenafdeling.” Hij was provinciaal verantwoordelijke voor de jongeren en richtte in zijn huidige woonplaats Deerlijk een lokale afdeling op waar hij voorzitter is. Inmiddels is hij ook ondervoorzitter van Vlaams Belang Jongeren en adjunct-nationaal-secretaris van de partij.

Oostende

“Ik ben bij de verkiezingen nog nooit opgekomen, omdat we ons als jong gezin nog aan het settelen waren. Daar komt nu verandering in. We verhuizen begin 2024, na de geboorte van ons tweede kindje, naar Stene. Eigenlijk was de verhuis al vroeger gepland, maar we stellen het uit tot na de geboorte.” De keuze voor Oostende is niet toevallig. “Mijn echtgenote is van Antwerpen en kwam vroeger vaak naar de kust, waar haar grootouders wonen. Ik heb in Gent gewoond en hou van de stadssfeer. Met mijn ouders kwam ik vaak naar de kust om er basketwedstrijden bij te wonen. Bij BC Oostende waren het toen de laatste seizoenen van Jaumin, de eerste seizoenen van Van Rossom en Petrovic. Ik ben nog altijd basketfan en speel ook nog steeds, bij Desselgem. De Kortrijk Spurs spelen sinds dit seizoen in de hoogste afdeling, maar hun matchen op vrijdagavond vallen helaas samen met mijn eigen trainingen.” Lamont leerde de voorbije jaren Oostende kennen via de lokale VB-afdeling en Mu. Zee, waar hij (namens Vlaams Belang) in de raad van bestuur zetelt.

Parlement

Vlaams Belang heeft momenteel vijf West-Vlaamse parlementairen in het Vlaams parlement. “Mijn verhuis naar Oostende was al enige tijd beslist en ik was kandidaat voor de verkiezingen van juni 2024. Maar de vijfde plaats op de Vlaamse lijst ben ik pas te weten gekomen midden oktober na een beslissing van de partijraad. Afhankelijk van het resultaat en zoals de peilingen nu liggen, kunnen we naar zes of zeven Vlaamse parlementsleden gaan. Maar de vijfde plaats is geen garantie voor een zetel. Politiek is onvoorspelbaar. Kijk naar wat er in Nederland gebeurde. Het grootste gevaar is dat we nu beginnen zweven en ervan uitgaan dat er zekerheden zijn.”

Huidig Vlaams parlementslid Frieda Verougstraete-Deschacht is niet bij de nu bekend gemaakte top zes. “De partij heeft met alle huidige parlementsleden gesprekken gevoerd. De rest van de lijst wordt in samenspraak met de lokale afdelingen opgesteld en in februari bekend gemaakt”, zegt Lamont daarover. Door dat andere Oostendse parlementsleden (Tommelein, De Vriendt, Anseeuw) afhaken, bestaat de kans van Tom Lamont straks het enige parlementslid uit de badstad is. “Wellicht komen daar Charlotte (Verkeyn, vierde plaats N-VA, red.) of Ilona (Vandenberghe, eerste plaats PVDA, red.) bij. “Als ik het enige parlementslid uit Oostende zou zijn, dan zou dat jammer zijn voor de stad. Want het is belangrijk dat Oostende en West-Vlaanderen een sterke vertegenwoordiging hebben in Brussel. Al was het maar om de subsidies uit het Gemeentefonds wat eerlijker te verdelen. Veertig procent gaat naar Gent en Antwerpen. West-Vlaanderen wordt een beetje vergeten.”

“Mijn interesses en politieke thema’s waarop ik me wil verdiepen, houden verband met mijn opleiding en ervaring: jeugd, mobiliteit, cultuur, werk en economie.” Tom Lamont wordt nu al de coming man van Vlaams Belang genoemd. De stap naar de lokale politiek is klein. “Het is wel mijn bedoeling om me ook lokaal te engageren. Ik heb met boegbeeld Chris Verougstraete al gesprekken gevoerd. Hij stopt niet met politiek.”

Gemeenteraad

Lamont laat in het midden of hij ook lijsttrekker wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen; bij Vlaams Belang Oostende schuiven sommigen ook Wesley Deschuytter naar voren. Hij is al jaren zeer actief in de partij en gemeenteraad. “De lijsttrekker is nog niet aangeduid. Er moet eerst nog een hele weg afgelegd worden. In het voorjaar wordt de lijsttrekker bekend gemaakt. Ik ga er nu geen uitspraken over doen, maar ik ken Wesley en het klikt wel”, zegt Lamont daarover. “De grootste uitdaging voor de Oostendse politiek is de band met de Oostendenaar weer aanhalen en het vertrouwen opkrikken. In alle peilingen scoort Oostende slecht op het vlak van het onveiligheidsgevoel en het vertrouwen in het stadsbestuur. De politiek mag zich hier eens in vraag stellen”, besluit Lamont.