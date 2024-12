Tom Dedecker neemt na 18 jaar afscheid van de Middelkerkse politiek: “Balans in leven is belangrijk”

Na een politieke carrière van 18 jaar neemt Tom Dedecker (47) afscheid van de Middelkerkse politiek. Hij begon op jonge leeftijd als gemeenteraadslid en groeide uit tot schepen van Financiën, Toerisme en Evenementen, en Reddingsdienst.

De politieke kiem werd al vroeg gelegd in het gezin Dedecker. “Mijn vader Luc was tien jaar schepen voor de partij Stem van het Volk. Politiek was bij ons thuis een dagelijkse gespreksonderwerp”, vertelt Tom. Na zijn studententijd raakte hij steeds meer geïnteresseerd in de lokale politiek. Een uitnodiging van toenmalig burgemeester Michel Landuyt gaf het laatste zetje. “Ik werd aangesproken met de vraag of ik interesse had in een politieke carrière. Dat wakkerde mijn ambitie aan en op mijn 29ste stond ik op de lijst van Open VLD voor de gemeenteraadsverkiezingen.”

Calidris

Wat begon als gemeenteraadslid groeide uit tot een rijke politieke loopbaan. “De laatste zes jaar heb ik mogen zetelen als schepen voor LDD. Dat zijn functies waarmee je als uitvoerend politicus echt iets kunt realiseren. Daar kijk ik met veel voldoening op terug.” Een van zijn grootste verwezenlijkingen is het project rond de reddingsdienst. “Ik was acht jaar redder op het strand, dus dit thema ligt me na aan het hart. Middelkerke heeft nu de mooiste redderslocatie langs de hele kust. Het was niet gemakkelijk, maar ik ben erin geslaagd om binnen de politiek een akkoord te bereiken en de Calidris volledig in dienst te stellen van de reddingsdienst. Enerzijds is het IKWV (Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen) er gevestigd, anderzijds worden alle reddersmaterialen daar opgeslagen. De Calidris biedt ook ruimte voor de kantoren van de hoofdredders.”

Ook op het gebied van toerisme en evenementen zette Dedecker grote stappen. “Middelkerke heeft een reputatie opgebouwd als bruisende badstad en daar hebben we hard aan gewerkt. Het nieuwe casino en de vernieuwde zeedijk zijn daar de kroon op. Projecten als deze dragen bij aan de aantrekkingskracht van Middelkerke.”

Er is ook veel te doen geweest rond de financiële situatie van de gemeente, zeker nu Middelkerke de koploper blijkt te zijn met een schuldenlast van 4.047 euro per inwoner. “Maar daar wil ik toch graag wat nuance aanbrengen. Ik heb het voordeel dat ik, naast schepen van Financiën, ook accountant ben. Vanuit mijn beroepservaring weet ik dat schulden op zich geen probleem zijn, zolang daar voldoende bezittingen tegenover staan.”

“Ik moest een keuze maken en passie voor mijn beroep gaf doorslag”

“Het wordt pas zorgwekkend als schulden stijgen zonder dat er waardevolle investeringen of eigendommen tegenover staan. Uit analyses van de hogere overheid blijkt bovendien dat Middelkerke een financieel gezonde gemeente is. Ja, onze schulden zijn gestegen, maar onze bezittingen zijn minstens evenredig toegenomen. Kijk bijvoorbeeld naar de het nieuwe casino.”

Het casino van Middelkerke blijft een heet hangijzer in het politieke debat. De oppositie wijst erop dat dit prestigeproject een zware financiële last vormt voor de gemeente. Ze stelt vragen over de risico’s die met dit grootschalige project gepaard gaan. Is het casino een duurzame investering, of brengt het Middelkerke in een financieel penibele situatie? Tom Dedecker verdedigt het project met overtuiging: “Het klopt niet dat het casino een enorme verzwaring is van de gemeentefinanciën. Het casino betaalt zichzelf terug in minder dan 30 jaar. Dit maakt het een gezonde investering voor de lange termijn.” Toch erkent Dedecker ook dat er voorwaarden aan verbonden zijn. “Op voorwaarde dat er geen faillissementen zijn. Mocht dat toch gebeuren, dan wordt een curator aangesteld die het casino overlaat aan een nieuwe uitbater. Deze zal op zijn beurt opnieuw huur betalen. Vanuit dat standpunt zie ik dit project nog steeds als een financieel gezonde situatie.”

Zware keuze

Het afscheid van de politiek was geen gemakkelijke beslissing, maar volgens Dedecker wel een noodzakelijke. “Ik leid een accountancykantoor met tien medewerkers. Het werd steeds moeilijker om die verantwoordelijkheid te combineren met mijn politieke taken. Uiteindelijk moest ik een keuze maken en mijn passie voor mijn beroep gaf de doorslag. Ik heb het geluk dat mijn vader, die nu 71 jaar is, me blijft ondersteunen in het kantoor, hoewel hij stilaan wil afbouwen.”

Zijn val van de trap in oktober 2022, waarbij hij weken in coma lag, speelde opvallend genoeg geen rol in zijn beslissing. “Ik heb enorm veel geluk gehad en ben volledig hersteld. Die gebeurtenis heeft me wel doen inzien hoe belangrijk het is om balans in je leven te hebben. Het stopzetten van mijn politieke carrière geeft me nu de kans om dat te herstellen.”

Hoewel Dedecker voorlopig geen plannen heeft om terug te keren in de politiek, sluit hij niets uit. “Ik zeg nooit nooit. De toekomst zal uitwijzen wat op mijn pad komt. Maar op dit moment focus ik me op mijn kantoor.”