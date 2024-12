Toekomstig burgemeester Brecht Warnez ziet ook schepencollege herschikt: “Lieven en ik hebben elkaar altijd gerespecteerd”

De hertelling van de CD&V-RKD voorkeurstemmen zorgt er niet alleen voor dat Brecht Warnez de toekomstige burgemeester wordt, maar herschikt ook het schepencollege. Huidig schepen Stefaan Verhelle, die voor enkele maanden het ambt van Hedwig Kerckhove overnam, moet de plaats ruimen voor nieuwkomer Yves Bracke. Brecht Warnez ontkent dat de hertelling tot spanningen heeft geleid met Lieven Huys. “Lieven en ik hebben elkaar altijd gerespecteerd”, aldus Warnez.

“Er werd vaak geïnsinueerd dat het tussen Lieven en mij niet meer boterde, maar dat klopt totaal niet”, laat Warnez weten. “Lieven en ik hebben elkaar altijd gerespecteerd. Alle beslissingen die moesten genomen worden, zijn genomen. We hebben gewoon verder gewerkt, elkaar vaak gesproken en zo zijn we tot een goed compromis gekomen. We zitten midden in een fusie-traject. Het zou onlogisch zijn dat Lieven meteen een stap opzij zet. Vandaar dat hij burgemeester blijft tot 1 juni 2028, om de continuïteit te verzekeren en het fusie-traject ongestoord verder te kunnen zetten. Dat hadden we de voorbije weken met elkaar reeds afgesproken, lang vóór het definitieve tel-resultaat van vandaag. Door de hertelling kunnen we de kiezers laten zien dat werkelijk élke stem meetelt en dat we daar alles hebben aan gedaan om tot dat resultaat te komen.”

Tussen de mensen

Een opvallend resultaat komt alleszins van nieuwkomer Yves Bracke (36) die vanuit de 20ste plaats er toch in slaagt, om met 916 stemmen een schepenzetel in de wacht te slepen. Hij wordt de enige nieuwe schepen in het toekomstige schepencollege.

“Als schepen hoop ik dat ik mezelf kan zijn en blijven” – Yves Bracke

“Ik hoop dat ik mezelf kan zijn en blijven”, reageert Bracke. “Als eigenaar van vervoer Bracke zijn we in de regio redelijk goed bekend, maar zo’n score is toch niet evident. Tijdens de kiescampagne heb ik wel mijn best gedaan om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Politiek bedrijven heeft soms een negatieve klank, maar eigenlijk wil ik vooral het volk vertegenwoordigen, tussen de mensen zijn en staan. Ik ben blij dat ik nu die kans krijg en laat het allemaal een beetje op mij af komen. Ik heb een breed interesseveld: ik loop marathons, fiets, voetbal bij KVC Wingene, ben bedrijvig bij Aquilasport Tennis- en Padelclub, weet best wat er bij de jeugd leeft, … Welke functie ik als schepen ook krijg, ik zal er mij volledig voor inzetten. “

Veel passie

Linda Wyckstandt (70) wordt met 701 stemmen de tweede Ruiseleedse schepen binnen het nieuwe Wingense schepencollege. Ze is al vele jaren zowat gepokt en gemazeld in het sociale weefsel van Ruiselede, al achttien jaar OCMW-voorzitter, hét aanspreekpunt voor Curando en erg betrokken bij zowat alle socio-culturele verenigingen.

“Ik geloof rotsvast in de kracht van samenwerking” – Linda Wyckstandt

“Ik heb me altijd met veel passie voor Ruiselede ingezet”, reageert Linda. “Na de fusie wil ik dat blijven doen: hét aanspreekbaar blijven voor de bezorgdheden van de mensen, want dat vind ik essentieel. Ook de nieuwe fusiegemeente Wingene moet een plek worden waarin iedereen zich thuis voelt. Ik geloof rotsvast in de kracht van samenwerking. Er is de komende jaren heel veel werk, maar ik ben er klaar voor.”

Vertrouwen

Na de hertelde voorkeurstemmen haalt de Ruiseleedse burgemeester Greet De Roo (64) met 992 stemmen de op één na hoogste score in Ruiselede. Dat is opmerkelijk in het licht van de antifusie-stemming, die vóór de verkiezingen heel wat stof deed opwaaien. “Ik heb heel wat reacties gekregen van vrienden en kennissen die evenmin warm liepen voor de fusie, maar toch beslisten voor mij te stemmen”, weet De Roo. “Vandaar mijn dringend verzoek: geef de fusie een kans. Hoe meer we als Ruiseledenaren meewerken en ons inzetten, hoe groter de invloed en de inspraak in de nieuwe fusiegemeente Wingene zal worden. Alle signalen die we vanuit Wingene ontvangen, boezemen me vertrouwen in dat er een hechte samenwerking zal mogelijk zijn. Ik heb er geen geheim van gemaakt dat ik ergens einde 2026/begin 2027 stop. Dan heeft mijn opvolger, Michiel Van Robaeys, nog vier jaar de tijd om niet alleen Ruiselede, maar ook Wingene en Zwevezele goed te vertegenwoordigen. Ik ben al dertig jaar politiek actief, waarvan achttien jaar als burgemeester. Ik denk dat ik binnenkort mag zeggen: ‘het is mooi geweest’.”