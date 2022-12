Toekomst dierenasiel in Knokke-Heist blijft voor discussie zorgen, gemeente betreurt ‘vele verhalen’: “We zijn ons bewust van de problematiek”

Verdwijnt het dierenasiel uit Knokke-Heist of niet? De toekomst van het asiel zorgt al weken voor heel wat discussie in de kustgemeente. “We betreuren de vele verhalen en geruchten”, zegt burgemeester Piet De Groote (GBL). “Want nogmaals: een beslissing is er nog niet.” Het gemeentebestuur geeft bovendien zélf aan dat de absolute voorkeur uitgaat naar de bouw van een nieuw dierenasiel.

De discussie over de toekomst van het dierenasiel is al enkele weken bezig in Knokke-Heist. “De gemeente wil het asiel definitief sluiten”, is maar één van de vele conclusies die werden getrokken. Maar, zo benadrukt burgemeester Piet De Groote, die zijn onjuist. “Want er is simpelweg nog geen beslissing genomen”, aldus de burgervader.

Waar draait het om? Simpel. Het huidige dierenasiel naast het recyclagepark in de Sluisstraat is niet meer van deze tijd en dat is ook duidelijk zichtbaar. “Het is verouderd”, zegt De Groote. “De infrastructuur voldoet niet meer aan de huidige dierenwelzijnsnormen. Bovendien is de locatie op de site van het recyclagepark niet ideaal om een testwandeling te maken met je potentiële nieuwe huisdier.”

Petitie

De toekomst van het dierenasiel ligt alleszins gevoelig, zo blijkt uit de vele reacties. Zo is er een petitie opgericht ‘om de twijfelende burgemeester te overtuigen’. Die verzamelde al zo’n 1.700 handtekeningen. Ook oppositiepartij N-VA liet in het dossier al van zich spreken. “Wij blijven strijden voor een dierenasiel op het grondgebied van Knokke-Heist. Het asiel heeft een maatschappelijke functie om dieren op te vangen, maar ook een sociale functie. Denk maar aan oudere mensen die er sociaal contact krijgen”, vertelde gemeenteraadslid Isabelle Goeminne begin deze maand nog. Bij N-VA vrezen ze dat het verdwijnen van het dierenasiel al een uitgemaakte zaak is. De burgemeester liet al verschillende keren verstaan dat momenteel alle opties worden overwogen. Ook een samenwerking met bijvoorbeeld het dierenasiel in Brugge, op nauwelijks een kwartiertje rijden.

Nog geen beslissing

Commotie genoeg dus. Maar die is voorbarig, zegt het gemeentebestuur nu. “Er is nog geen beslissing genomen”, herhaalt de burgemeester zijn eerdere uitspraak. Sterker nog: het gemeentebestuur geeft nu aan dat de bouw van een een nieuw dierenasiel op het grondgebied van Knokke-Heist de absolute voorkeur geniet. “We zijn ons bewust van de problematiek rond het huidige dierenasiel en dragen dierenwelzijn hoog in het vaandel”, aldus Piet De Groote. “We betreuren dan ook de vele verhalen en de geruchtenmolen die op dit moment razen door de gemeente.”

Op de hele korte termijn verandert er alleszins niks. De concessie van het dierenasiel werd verlengd tot eind 2023. Over de toekomst op lange termijn wordt binnenkort een beslissing genomen. (MM)