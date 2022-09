Toegankelijkheid en kwaliteit zijn pijnpunten in Kortrijks woonbeleid:“Maar stadsvernieuwing is troef”

De stad bengelt onderaan wat betreft haar woonbeleid en scoort in de woonbarometer van De Morgen slechts 5,4/10. Kortrijk staat daarmee op de 217e plaats onder de 300 Vlaamse gemeenten en steden. Kortrijk scoort goed in vergelijking met de andere 13 centrumsteden, maar heeft tegelijk nog werk voor de boeg. “De doorgedreven en consequente stadsvernieuwing is de grote troef van Kortrijk”, zegt Wout Maddens, schepen van Wonen en Huisvesting.

Betaalbaarheid van een woning is slechts een klein puzzelstukje binnen het grote geheel dat een woonbeleid anno 2022 is. De prijs voor een woning in Kortrijk is sinds begin 2020 met zo’n 11 procent gestegen. Gemiddeld kost een huis er nu 279.791 euro. Dat blijkt uit cijfers van Federatie van het Notariaat. Met die cijfers hoort Kortrijk vooral in de middenmoot. In een andere centrumstad als Sint-Niklaas betaal je een gelijkaardige 295.927 euro, in kuststad Knokke-Heist moet je 895.274 euro ophoesten voor een woning. Huurders leggen in Kortrijk maandelijks al gauw 767 euro op tafel voor een woning en 665 euro voor een appartement.

Deze legislatuur zullen we 750 bijkomende sociale woningen realiseren, halfweg zitten we overigens ruim op schema – Wout Maddens (schepen van Wonen)

Wie in Kortrijk recht heeft op een sociale woning, moet daar maar liefst 1.406 dagen ofwel bijna 4 jaar op wachten. Dat is 167 dagen langer dan het Vlaamse gemiddelde. Op vlak van het aantal gebouwde woningen heeft Kortrijk wel al een voorsprong opgebouwd. Zo’n 9 procent van de Kortrijkse huishoudens zou recht hebben op een sociale woning, maar moeten daar tegelijkertijd ook heel lang op wachten. In de praktijk levert Kortrijk serieuze inspanningen om die wachttijden weg te werken. “We haalden als stad reeds geruime tijd het door Vlaanderen opgelegde sociaal objectief voor sociale woningen (9 procent), maar we willen verder groeien tot 11 procent ten opzichte van het aantal huishoudens. Deze legislatuur zullen we 750 bijkomende sociale woningen realiseren, halfweg zitten we overigens ruim op schema”, aldus Wout Maddens, schepen van Huisvesting en Wonen.

Kwaliteitsprobleem

Een ander heikel punt in het woonbeleid van stad Kortrijk, is de woonkwaliteit, al is dat eerder een probleem bij alle centrumsteden in Vlaanderen. De gemiddelde Kortrijkse woning krijgt een EPC-waarde D opgelegd. In Kortrijk is 87 procent tevreden over zijn/haar woonst en 77 procent van de woningen wordt geclassificeerd als ‘duurzaam’. De afgelopen jaren kregen heel wat woningen dus een make-over, wat de klimaatambities van de stad ten goede moet komen. De stad kampt wel met een verouderd woonpatrimonium: meer dan 60 procent is ouder dan 50 jaar. “We zetten met onze renovatiebegeleiding enorm in op het bijstaan van de mensen bij het verbeteren van deze woningen (adviezen en premies). We spreken hier over zo’n 1.000 woningen per jaar”, zegt Wout Maddens.

Het is duidelijk dat het Vlaamse woonbeleid verkeerd werkt op de grootste uitdagingen, zijnde kwaliteit en betaalbaarheid – Maxim Veys

Maxim Veys, Vlaams Parlementslid voor Vooruit, vindt dat er voor oplossingen meer moet gekeken worden richting het Vlaamse niveau. “Het is duidelijk dat het Vlaamse woonbeleid verkeerd werkt op de grootste uitdagingen, zijnde kwaliteit en betaalbaarheid. Sociale woningbouw is volledig stilgevallen door de beslissingen van minister Diependaele en binnen renovatiebeleid heeft men geen aandacht voor eigenaars die geen centen hebben om te renoveren of voor huurders. Als je wil dat we allemaal samen vooruit gaan, moet je daar net wél op inzetten.”

Op vlak van omgevingsfactoren hoort Kortrijk dan weer tot de primussen van de klas. Zo’n 80 procent van de Kortrijkzanen zou tevreden zijn om in Kortrijk te leven. De verlaagde Leieboorden en andere stadsvernieuwingsprojecten zijn dan ook de paradepaardjes van de stadscoalitie. Ook voor de nabijheid van het openbaar vervoer krijgt de stad goede punten.

Het woonplan moet antwoord bieden op demografische uitdagingen van de toekomst

“De doorgedreven en consequente stadsvernieuwing is de grote troef van Kortrijk. Niemand kan er om heen dat Kortrijk de afgelopen jaren mooier en aangenamer is geworden om te wonen. Een stad is natuurlijk nooit af en we hebben dan ook nog veel plannen”, aldus schepen Maddens. Stad Kortrijk doet het ook goed in de strijd tegen de inname van de openbare ruimte. Elke dag zou er wel zo’n 550 vierkante meter aan open ruimte in Kortrijk verdwijnen, het equivalent van vier woningen. De algemene staat van de fiets- en voetpaden lijkt wel nog een stevig werkpunt te zijn. Zowel bij fiets- als bij voetpaden wordt de helft gekwalificeerd als ‘in slechte staat’.

Woonplan

Om de kritische punten aan te pakken, wil de stad werk maken van een groot vernieuwd woonplan. “Met het woonplan willen we een antwoord bieden op de belangrijkste demografische uitdagingen waarmee de stad in de toekomst geconfronteerd wordt op haar woningmarkt”, zegt Maddens. Een aantal kernpijlers zijn groei, woonkwaliteit en betaalbaarheid. Ook wil de stad meer focussen op verbonden buurten en intergenerationeel wonen. (Jules Fremaut)

Bovenstaande cijfers komen uit het woononderzoek van De Morgen en de Federatie van het Notariaat.