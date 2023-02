Tieltse oppositie boos dat inhoud nieuw mobiliteitsplan nog altijd niet toegelicht werd

Mee op vraag van de Tieltse oppositiepartijen N-VA, Open Vld en Vooruit werd maandagavond een gemeenteraadscommissie rond infrastructuur en economie georganiseerd. De oppositie had gehoopt om tijdens die commissie tekst en uitleg te krijgen over het nieuwe mobiliteitsplan van Tielt, dat na drie jaar studiewerk zo goed als klaar is, maar kwam van een kale kermis thuis.

Maandag schetste mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V) weliswaar de totstandkoming van het plan, maar over de inhoud werd geen woord gezegd. “De inhoudelijke aspecten zullen dit voorjaar nog toegelicht worden door de mensen van het studiebureau”, klonk het. Een datum daarvoor gaf de schepen niet. Tot grote frustratie van de oppositie. “Jullie zijn hier al mee bezig sinds 2019. Er ligt nu eindelijk iets op tafel, maar we leren hier vandaag dus weer niets bij? Wat een teleurstelling”, vond Veerle Vervaeke (Open Vld/N-VA). Birger De Coninck (Vooruit) trad haar bij. “We weten allemaal dat er al veel concrete zaken besproken werden tijdens de verkeerscommissie. Het werk is echt wel af. Dus zouden we graag de resultaten zien.” Joris Tack en Roos Baert (beiden Open Vld/N-VA) deelden die mening. “Moeten we hier nu echt om smeken? De kans lijkt ons reëel dat we de inhoud pas te zien zullen krijgen een paar dagen voor het op de gemeenteraad komt. Voor zo’n ingrijpend project kan dat toch niet?”

Het plan zou – naar verluidt – een aangepaste circulatie met meer oog voor zwakke weggebruikers omvatten, net als maatregelen om zwaar doorgaand vervoer te weren. Ongeveer een maand geleden kreeg Groen wel al zicht op de inhoud van het plan. Volgens de partij gaat het plan niet ver genoeg om het zwaar verkeer te weren, waarop Groen besloot uit de meerderheid te stappen.