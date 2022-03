Tielt krijgt er op slag vijf vrouwelijke straatnamen bij

Voorlopig is de Magdalena Huysstraat nog de enige vrouwelijke straatnaam in Tielt, maar daar komt binnenkort verandering in. Zo komen er maar liefst vijf vrouwelijke straatnamen bij.

Voor de uitbreiding van de industriezone Tielt Noord en de verkaveling in de Bedevaartstraat was de stad nog op zoek naar straatnamen. In het industriegebied werd met de Burgemeester Vander Meulenstraat en de Marie Strackstraat gekozen voor één mannelijke en één vrouwelijke straatnaam.

Vander Meulen was de twaalfde Tieltse burgemeester sinds 1830 en krijgt 25 jaar na zijn overlijden een straatnaam naar hem vernoemd. Marie Strack leidde in de 19e eeuw dan weer de bekendste brouwerij op de Markt.

Voor de verkaveling van Dumobil aan de Bedevaarstraat werden vier vrouwennamen gekozen. Zo komt er onder meer een Dames Van Biervlietstraat, genoemd naar de vier zussen die de Heilige Familie oprichtten en op die manier veel betekend hebben voor de ontwikkeling van het onderwijs voor meisjes in de regio.

Nog goed te keuren

Ook Bertha Bruyneel krijgt als eerste vrouwelijke schepen ooit in Tielt haar eigen straat. Petronella van Ryckeghem krijgt dan weer een straat naar haar vernoemd omdat ze in de negentiende eeuw een weeshuis oprichtte in de Kortrijkstraat. Op de site waar hun voormalig klooster stond, krijgen tenslotte ook de Zusters Passionisten een eigen straat.

De straatnamen komen woensdag 23 maart ter goedkeuring op de gemeenteraad.

(TM)