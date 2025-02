Tielt heeft nieuwe stadsapp

De stad Tielt is overgeschakeld naar een nieuwe mobiele stadsapp van Digitaal Vlaanderen. De vorige apps van Tielt en Meulebeke zijn niet langer beschikbaar.

De nieuwe app is gelinkt aan Digitaal Vlaanderen, waardoor inwoners via de app rechtstreeks toegang hebben tot hun burgerprofiel en tot het digitale loket van de stad. Dankzij die koppeling kan je voortaan eenvoudig afspraken maken in het stadhuis of attesten opvragen. Net als bij de vorige app zijn er ook nieuwtjes en uittips te vinden, al is het de bedoeling om de content gaandeweg nog wat uit te breiden. De app is gratis te downloaden in de App Store of Google Play. (SV)