Tielt en Meulebeke treden op donderdag 7 december definitief in het huwelijk door fusie

Nadat in juli al de principiële beslissing om over te gaan tot een fusie groen licht kreeg van de twee gemeenteraden gaan Tielt en Meulebeke op donderdag 7 december over tot de definitieve vaststelling van de fusie. Als beide gemeenteraden hun zegen geven voor het huwelijk, krijgt West-Vlaanderen er op 1 januari 2025 een nieuwe stad van 32.000 inwoners bij.

Tielt, Meulebeke en Pittem lieten dit voorjaar alledrie een bestuurskrachtanalyse uitvoeren, waarbij de bestuurlijke en financiële slagkracht van de drie gemeenten in kaart gebracht werd. Daaruit bleek dat een fusie niet alleen financieel veel voordelen zou opleveren, het zou ook het gemeentepersoneel meer ademruimte moeten geven, wat dan weer de dienstverlening ten goede zou komen. Pittem trok uiteindelijk z’n staart in, maar Meulebeke en Tielt gingen resoluut verder. In beide gemeenten werd de principiële fusiebeslissing ook relatief vlot goedgekeurd op politiek vlak. Meerderheidspartij Iedereen Telt onthield zich toen bij de stemming in Tielt, in Meulebeke leverde de stemming één stem tegen en vijf onthoudingen van de onafhankelijke raadsleden op. Die laatsten haalden toen aan de snelle fusie vooral een politieke en financiële reddingsboei leek te zijn voor de Meulebeekse CD&V. De bevolking zelf lijkt in elk geval ook open te staan voor de fusieplannen. Zo kwam er tijdens de infoavond over de fusie in Meulebeke – de kleinste van de twee partners – opmerkelijk weinig tegenkanting van het publiek.

Daling schuld

“Er komen grote uitdagingen op ons af. Op alle gemeenten, trouwens”, zegt Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester). “Uit de bestuurskrachtanalyse bleek duidelijk dat een fusie nodig is. We hebben daarover van in het begin open kaart gespeeld met de burgers. Wellicht heeft dat wel een verschil gemaakt qua draagvlak. De voordelen zijn duidelijk, niet in het minst op financieel vlak. Daar moeten we niet flauw over doen. De openstaande schuld zal dalen, we krijgen een fusiebonus en het levert ook een mooie besparing op omdat er minder mandatarissen nodig zijn. Allemaal extra middelen die we dankzij de fusie niet bij de burgers zullen moeten halen. Het blijft een verhaal van ratio tegenover emotie, maar als beleidsmaker moet je steeds ten dienste staan van de burger. En dan moet je je emotie soms opzij zetten. Maar we gaan zeker blijven waken over het behoud van onze lokale eigenheid. Met 11.000 inwoners komen we per slot van rekening straks terecht bij een stad die bijna dubbel zo groot is. Elke inwoner mee en dichtbij onze burgers blijven staan zijn niet voor niets kernwaarden van onze toekomstige gemeente.”

Aangezien er in het laatste jaar van de legislatuur geen grote beleidsbeslissingen genomen mogen worden, moet de fusie voor 31 december 2023 definitief worden. Daardoor moesten er snel knopen doorgehakt worden. “We gaan niet ontkennen dat het snel is moeten gaan, maar we zijn er klaar voor”, zegt Tielts burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). “Er werd wat meer overlegd en vergaderd dan ik verwacht had, maar in een korte periode is wel heel veel werk verzet door de financieel en algemeen directeurs en door beide bestuursploegen. Al zijn we er uiteraard nog niet. In deze eerste fase hebben we ingezet op informeren, maar in 2024 leggen we de nadruk op participatie, inbreng en betrokkenheid. Zo zullen inwoners mee kunnen nadenken over de nieuwe baseline van de fusiegemeente en over de nieuwe straatnamen.” (SV)