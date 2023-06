Tielt en Meulebeke kiezen alsnog voor een fusie

De gemeentes Tielt en Meulebeke kiezen dan toch voor een fusie. Vorige week liet buurgemeente Pittem nog weten daar van af te zien, maar de andere twee gaan nu toch door met dat verhaal en fusioneren in 2024.

De Meulebeekse burgemeester Dirk Verwilst bevestigt de fusie. “Voorafgaandelijk was onze fusie met drie zo goed als rond, tot Pittem besliste er uit te stappen”, zegt hij. “Daarop zijn we met Tielt opnieuw in gesprek gegaan en hebben we de puzzel herbekeken. Dat is al bij al vrij vlot verlopen en woensdag hebben we dit definitief afgeklopt. Ik blijf het een gemiste kans vinden dat Pittem niet mee in dit verhaal stapt, maar ben wel blij dat we met Tielt een overeenkomst hebben kunnen sluiten.”

“Naar schaalgrootte maakt dat toch een verschil. De nieuwe fusiegemeente zal ruim 32.000 inwoners tellen. Tielt heeft weliswaar het meeste draagkracht, maar we gaan nu administratief en op personeelsvlak de krachten kunnen bundelen en dat zal toch een verschil maken. Tielt weet goed dat het te groot is om klein te zijn en te klein om groot te zijn en daarom verwelkomt het ook deze fusie. Ging dat niet gebeuren, dan gingen we op termijn op bestuurlijk vlak zeker tegen onze grenzen aanbotsen. De verwachte schuldovername door de Vlaamse overheid zal weliswaar iets minder zijn: 400 in plaats van 500 euro per inwoner. Ook het totaalbedrag vermindert, maar het blijft nog steeds een opportuniteit.”

De principiële beslissing tot samenvoeging van beide gemeentes komt in Tielt op donderdag 6 juli op de gemeenteraad.

“Veel voordelen”

Ook de oppositiepartijen zijn duidelijk voorstander van de fusie. “Als het volgende week voorkomt op de gemeenteraad, zullen wij zeker ja stemmen”, vertelt Simon Germonpré van de oppositiepartij N-VA/Open VLD in Tielt. “Ook wij zijn akkoord”, sluit Marina Duyck van de oppositiepartij N-VA in Meulebeke aan. “De analyse heeft aangetoond dat er te veel voordelen zijn aan de fusie om die te negeren. Anders wordt het moeilijk voor Meulebeke om op zichzelf alle bevoegdheden uit te kunnen voeren, die de Vlaamse Overheid aan gemeenten wil doorgeven. Nu zijn in Meulebeke bepaalde diensten maar bemand door slechts een persoon. Als die dan uitvalt door ziekte of vakantie, vormt dat een probleem. Door samen te werken kunnen we dat oplossen.”

“De gemeenten krijgen meer en meer bevoegdheden, maar het budget en de middelen daarvoor stijgt niet evenredig mee”, zegt Simon. “Als grote gemeente kunnen we meer bundelen en samenwerken. Vooral qua personeel en infrastructuur zullen we wat dingen kunnen verbeteren door samen te werken. Zo willen bijvoorbeeld én Meulebeke én Tielt allebei dat er zo vlug mogelijk een nieuw zwembad komt. Dat is iets waar we dan samen werk van kunnen maken. We vinden het wel jammer dat Pittem vorige week heeft afgehaakt. Een van de redenen zou geweest zijn dat Pittem dan niet genoeg hun eigenheid kon bewaren. Maar volgens ons is dat als evenwaardige deelgemeenten ten opzichte van elkaar wel perfect mogelijk.”

En ook net die eigenheid is voor de oppositie van Meulebeke belangrijk. “Dat is iets waar we over zullen waken. We willen ook dat de eenvoudige diensten, zoals een rijbewijs of identiteitskaart afhalen, mogelijk blijven in Meulebeke.”

“Meerwaarde voor de dienstverlening”

Ook burgemeester van Tielt, Luc Vannieuwenhuyze is overtuigd van de meerwaarde van de fusie. “Uit de uitgevoerde bestuurskrachtmeting blijkt nu dat ook een fusie van enkel Tielt en Meulebeke de bestuurskracht zal verhogen en eveneens financiële baten met zich zal meebrengen”, aldus Tielts burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). “Concreet geloven we dat dit een meerwaarde zal worden voor de dienstverlening naar de inwoners toe. De fusie is bovendien een heel positieve zaak op vlak van het nieuwe zwembad. De locatiestudie is nog steeds lopende, maar dit dossier zal hierdoor wel in een stroomversnelling komen.”

“We betreuren dat Pittem niet mee in het verhaal stapt, want de schaal en de voordelen met z’n drietjes gingen uiteindelijk nog groter worden. Met 38.000 inwoners overschreden we een grens waardoor er 500 euro schuldvermindering per inwoner toegekend werd. Met 32.000 inwoners zitten we net onder die grens, waardoor we naar 400 euro per inwoner gaan. Al blijft dit een opportuniteit.”

Nieuwe naam?

Rest de vraag of Tielt en Meulebeke naar een nieuwe naam gaan. “Dat weten we nog niet. Die mogelijkheid ligt nog helemaal open”, zegt Vannieuwenhuyze. “Nadat de principiële beslissing genomen is, gaan we de komende maanden grondig ons huiswerk maken en alles aftoetsen met de administratie. De definitieve beslissing om over te gaan tot een fusie dient op 31 december genomen te worden. Er is dus nog tijd om na te denken over een naam.”

