Theo De Meyer is nieuwe voorzitter Meulebeekse CD&V-afdeling

Op zondag 20 februari hielden de leden van de Meulebeekse CD&V hun driejaarlijkse lokale verkiezingen. Anneke Dejonghe, die drie jaar geleden Lieven Mannens opvolgde als voorzitter, stelde zich nu geen kandidaat meer, in haar plaats kwam Theo De Meyer.

Theo De Meyer (71), afkomstig uit Lokeren, maar sinds 2016 woonachtig in Meulebeke samen met zijn echtgenote Katrien Vande Vyvere, is al van 1972 zonder onderbreking lid van de CD&V. Hij was achtereenvolgens gemeenteraadslid en schepen in Lokeren.

Tot 2018 was Theo werkzaam bij Toerisme Oost-Vlaanderen waar hij zich vooral ontfermde over het plattelandstoerisme en de verdere uitbouw van de kleinschalige logies in Oost-Vlaanderen.

In zijn maidenspeech als nieuwe voorzitter van de Meulebeekse CD&V-afdeling beloofde hij zijn beste krachten en ideeën in te zetten om de werking van de CD&V in Meulebeke te optimaliseren om zo het programma in het gemeentebestuur verder te realiseren in een sfeer van wederzijdse samenwerking en vertrouwen.

“Denk niet alleen aan wat Meulebeke voor jou kan doen, maar sta ook eventjes stil bij wat jij voor Meulebeke kan betekenen”, zo klonk het als slot.

Katrien Seys werd voor een nieuwe termijn verkozen als voorzitter van Vrouw en Maatschappij, afdeling CD&V Meulebeke. (LB)