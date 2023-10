Tegen 21 oktober zal de openbare verlichting in Izegem overal opnieuw ‘s nachts branden

Fluvius start op maandag 9 oktober met de aanpassing van de elektriciteitscabines om de openbare verlichting in Izegem ’s nachts opnieuw overal te laten branden. De aanpassingen zullen ongeveer twee weken in beslag nemen.

Net als heel wat andere steden en gemeenten besliste ook stad Izegem vorig jaar om de openbare verlichting ’s nachts te doven om energiekosten te drukken. “Die beslissing was echt noodzakelijk omdat de prijzen vorig jaar ongezien hoog waren en de energiefactuur stilaan onbetaalbaar werd voor de stad”, stelt bevoegd schepen Caroline Maertens. “Intussen zijn de prijzen opnieuw op een normaler peil en besliste het stadsbestuur om de openbare verlichting opnieuw aan te steken. We zijn wat afhankelijk van de timing van Fluvius, maar als alles vlot verloopt, zal de verlichting op 21 oktober ’s nachts overal opnieuw branden.”

Dimbare ledverlichting

Alle openbare verlichting in Izegem wordt bovendien gefaseerd vervangen door ledverlichting. Caroline Maertens: “Ledverlichting levert niet alleen een energiebesparing op, maar laat ons ook toe om de openbare verlichting ’s nachts stapsgewijs te dimmen: van 70% om 19 uur, naar 50% om 22 uur en naar 30% om 23 uur. Vanaf 5 uur gaan we terug naar 50%, om 6 uur naar 75% en naar 100% om 7 uur. De omschakeling naar ledverlichting kan voor ons niet snel genoeg gaan. We gaven dat signaal ook duidelijk mee aan Fluvius. In het voorjaar van 2025 moet 75% van de openbare verlichting in Izegem, ledverlichting zijn.”