TEAM8710 organiseert grote burgerbevraging: “De gevoelige thema’s komen ook aan bod”

De Wielsbeekse partij TEAM8710 organiseert de komende maand een grote burgerbevraging. “De input van de bevolking bij de opmaak van ons verkiezingsprogramma vinden we heel belangrijk.”

Het is niet voor het eerst dat een burgerpeiling georganiseerd wordt. “We hadden al succesvolle edities in 2011 en 2017, toen nog onder CD&V-vlag, maar nu dus voor het eerst als onafhankelijke partij”, vertelt voorzitter Frédéric Depypere. “Bij de eerste editie kregen we zo’n 250 ingevulde vragenlijsten terug, zes jaar later waren dat er al 412. We zijn dus niet aan ons proefstuk toe. Als team gaan we voor een beleid dicht bij de mensen en dan is het gewoon belangrijk om te luisteren en zoveel mogelijk input te verzamelen.”

‘Jij maakt 8710’

“De vragenlijst invullen kan gemakkelijk online via www.jijmaakt8710.be . In september ontvangt iedereen ook nog een papieren exemplaar in de brievenbus”, gaat schepen Daisy Haydon verder. Ingevulde vragenlijsten kunnen aan onze bestuursleden bezorgd worden. Invullen kan tot 13 oktober 2023, dat is exact een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen.”

uw Input is belangrijk

Inwoners zullen niet alleen gevraagd worden wat er goed of minder goed gaat in de gemeente. “We zien het breder”, stelt bestuurslid Marijn De Vos, die al drie keer mee de vragenlijst hielp opstellen. “We polsen bijvoorbeeld ook naar wat de inwoners zouden veranderen mochten ze voor een dag burgemeester van Wielsbeke zijn. Ook gevoelige thema’s als mobiliteit, de vuilnisophaling of het aansnijden van open ruimte voor woningen komen aan bod. Ook kleinere probleempjes die al een tijdje aanslepen die ook opgelost moeten worden. Dit is niet de zoveelste vragenlijst. We zullen ook zien hoe het ondertussen geëvolueerd is. Het woord is nu aan de inwoners. We vinden hun input erg belangrijk. In het voorjaar van 2024 zullen drie avonden voorzien worden waar alles toegelicht wordt.”

TEAM8710 zal de resultaten later bekendmaken en meenemen bij de opmaak van haar verkiezingsprogramma.