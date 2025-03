Team8710 bezorgd over aanstellen extra schepen in Wielsbeke: “Dit kost 321.000 euro in deze legislatuur”

Team8710 toont zich bezorgd over de kostprijs van het aanstellen van een extra schepen in Wielsbeke. Tot in 2024 bestond het schepencollege van Wielsbeke uit de burgemeester en vier schepenen. Doordat de gemeente net meer dan 10.000 inwoners telt, is het mogelijk om vijf in plaats van vier schepenen aan te stellen. Een mogelijkheid waarop het nieuwe gemeentebestuur is ingegaan.

“In de pers lezen we ‘Bestuur kiest voor extra schepenmandaat, maar doet financiële toegevingen door te snoeien in de uitgaven voor smartphones, abonnementen, laptops en verplaatsingskosten, zaken die in het verleden vaak als vanzelfsprekend werden beschouwd’. De cijfers die we opvroegen, tonen echter duidelijk een ander beeld”, zegt gemeenteraadslid Marijn De Vos (Team8710). “De kost voor de extra schepen is vele keren hoger dan de aangekondigde besparingen.”

Op vraag van Team8710 lijstte de financiële dienst van de gemeente de uitgaven voor het schepencollege uit de periode 2019-2024 op. “Hierin zijn alvast geen buitensporige kosten te vinden. Het totaalbedrag komt neer op 6.897 euro. Een extra schepen kost 321.000 euro”, aldus Marijn De Vos, die zich samen met Team8710 ongerust toont over deze kosten.

Meer dan 10.000 inwoners

Tot in 2024 bestond het schepencollege van Wielsbeke uit de burgemeester en vier schepenen. Doordat de gemeente net meer dan 10.000 inwoners telt, is het mogelijk om vijf in plaats van vier schepenen aan te stellen. Een mogelijkheid waarop het nieuwe gemeentebestuur is ingegaan. “Dat er in vergelijking met zes jaar geleden een paar honderd extra inwoners in Wielsbeke wonen, maakt het besturen van de gemeente niet plots veel complexer. Een burgemeester en vier schepenen zijn volgens ons perfect in staat om de gemeente op een goeie manier te leiden”, vindt Marijn De Vos.

“De gemeente staat voor grote financiële uitdagingen. Er zal zuinig beleid moeten gevoerd worden. De extra schepenpost kost de gemeente naargelang het statuut per jaar tussen de 53.500 en 59.600 euro – wedde, vakantiegeld, eindejaarstoelage en patronale bijdragen inbegrepen. Voor de komende legislatuur betekent deze extra schepen dus een meerkost van minstens 321.000 euro. Waar het nieuwe gemeentebestuur de centen voor de extra schepen zal halen, is niet geweten. We zullen er als oppositiepartij alvast op toezien dat deze factuur niet wordt doorgeschoven naar inwoners, verenigingen of ondernemers in onze gemeente.”

Verantwoord volgens meerderheid

Schepen van Financiën Jonas Haerinck (Samen+) reageerde tijdens de gemeenteraad op de bezorgdheid van Team8710. “Het stemt mij positief dat we allen meedenken over de verantwoording van de exploitatiekosten. Allereerst hebben wij niet beweerd dat de besparingen die op de vorige gemeenteraad werden voorgesteld de loonkost van een vijfde schepen zouden compenseren”, aldus Jonas Haerinck. “We passen toe wat decretaal voorzien is, wat er op wijst dat de decreetgever het geen overbodige luxe vindt om die schepen ook aan te duiden. Graag wil ik erop wijzen dat het vorig bestuur in de meerjarenplanning 2025 deze hogere loonkost voorzien heeft en we er bijgevolg van uit mogen gaan dat de partijen uit de vorige meerderheid dezelfde keuze hadden gemaakt. In ons opzicht is deze kost dus te verantwoorden door enerzijds de grote uitdagingen die op ons afkomen de komende jaren, daarnaast is er de erfenis van zaken die dringend aangepakt dienen te worden uit het verleden, om de dienstverlening niet enkel in continuïteit te houden maar te versterken.”

“We hebben gekozen voor een college van burgemeester en vijf schepenen met verdeling van bevoegdheden die afgestemd zijn op opleiding en ervaring. Wij maken een duidelijke keuze in afweging van mandaat ten opzichte van andere beroepswerkzaamheden. Elke schepen heeft dan ook zijn vroegere beroepswerkzaamheid drastisch teruggeschroefd. Schepen zijn is geen bijzaakje of bijverdienste, maar een volwaardig mandaat met de bijhorende tijdsbesteding.”

“We staan voor een breuk met de werkwijze van het verleden waar voor elke visievraag een externe partner werd betrokken, zonder vooropgestelde verwachtingen en doelstellingen. Het gaat niet om extra financiering zoeken, maar bewust inzetten van de exploitatiemiddelen. Een beleid mét visie op lange termijn, in tegenstelling tot het verleden, zal deze kost rechtvaardigen”, besluit Jonas Haerinck.