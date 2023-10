Team8630 trekt naar de verkiezingen als verbindende centrumrechts-georiënteerde partij met een ‘Visie voor Veurne’

In Veurne bundelen CD&V, N-VA en niet-partijgebonden kandidaten de krachten om in oktober 2024 op te komen met een brede stadslijst. Onder de naam ‘team8630’ zullen ze een programma uitwerken voor een verbindend project met als slagzin ‘Visie voor Veurne’.

Met trots kondigt Dirk Kesteloot in naam van de nieuwe politieke partij aan: “Nata est nova pars publica (een nieuwe politieke partij is geboren)! Met deze brede stadslijst, die een huwelijk is tussen CD&V, N-VA en niet-partijgebonden kandidaten, willen we vooral meer nabij zijn bij wat er leeft bij alle inwoners van Veurne, en dus ook in de dorpen. Vanuit de ‘Visie voor Veurne’, kunnen we alvast de grote krachtlijnen schetsen waarop we inhoudelijk willen inzetten.

Zo willen we meer aandacht ter ondersteuning van het sociaal weefsel, en dat zijn namelijk alle verenigingen want die zijn het kloppende hart van onze stad. Onze stadslijst wil ook de stedelijke infrastructuur onder de loep nemen, zoals het ontmoetingscentrum, het zwembad, de technische dienst, de sportinfrastructuur zowel in Veurne als in Bulskamp enz… We hechten veel belang aan onze stadskern, en willen ons ervoor inzetten dat niet alles hieruit weggetrokken wordt.

Zorgzaam Groot Veurne

“Daarom vragen we bijzondere aandacht voor de lokale handelaars en ondernemers maar ook de landbouwers, zij die voor vers vlees en verse groenten zorgen, willen we niet uit het oog verliezen. Daarnaast willen we van Veurne en de deelgemeentes een aangename leefomgeving maken, door ons in te zetten voor betaalbaar wonen voor onze jeugd, aandacht te schenken aan onderhoud en algemene netheid (voetpaden, kerkhoven), met meer groen in en rond Veurne zorgen we voor een klimaatrobuuste stad en verhogen we de biodiversiteit! Ook een correcte handhaving is belangrijk, zodat de inwoners zich veilig voelen in onze stad.”

“Ons culturele erfgoed is onze grootste toeristische troef. Nieuwe bouwprojecten… ja, dat kan, maar … met eerbied voor de bestaande omgeving. Onze Vlaamse identiteit en cultuur zullen we uiteraard verder uitdragen met respect en aandacht voor onze Nederlandse taal. En een zorgzaam Groot Veurne – in al haar facetten – is voor ons, last but not least, een heel belangrijke krachtlijn.”

Aandacht voor wat leeft bij inwoners

“Deze nieuwe stadslijst is het resultaat van maandenlange voorbereiding”, zegt CD&V-voorzitter Kurt Danneel. “Tijdens de huidige legislatuur is het vertrouwen tussen de partners meer en meer gegroeid en voelden we dat een eventuele samenwerking mogelijk werd”, klinkt het.

“Ook inhoudelijk is er tussen ons een grote consensus ontstaan over wat we samen in Veurne willen bereiken. Het is deze goede verstandhouding en gedeelde visie die nu concreet gestalte krijgt in team8630. Met deze brede lijst willen we meer nabij zijn en beter de vinger aan de pols houden voor wat leeft bij de inwoners van Veurne én alle deelgemeentes. Het is immers met dit burgerbelang in het achterhoofd dat we nu de handen in elkaar slaan.”

Nieuwe politieke cultuur

Bij de voorstelling van de nieuwe stadslijst waren een aantal gekende CD&V-gezichten en trouwe N-VA-leden, maar ook mensen zoals de onafhankelijke Marc Dawyndt en N-VA-er Dirk Sagaer die zich eerder 12 jaar engageerde in Oostduinkerke als voorzitter van het jumelagecomité en van de Sportraad, maar sinds twee jaar in Veurne woont en zich ook hier voor de burgers wil engageren. Veurnaar Rudy Cools: “Ik wil me vooral op de achtergrond inzetten, maar er moet een nieuwe politieke cultuur komen!”

“Vanuit mijn job heb ik helaas dikwijls de slechte kant van de politiek moeten benaderen! We moeten vooral luisteren naar de mensen, hun ideeën waarmaken en de jongeren betrekken!”

Daarmee is Staf Sys (18) het volkomen mee eens, want hij is het nieuwe en jongste gezicht dat zich helemaal kan vinden in de ‘Visie voor Veurne’ van team8630. “Ik heb een enorme passie voor politiek, maar niet zoals die niet wordt gevoerd”, zegt Staf. “Ik ben pas gestart met mijn studies Bestuurskunde en Public Management in Gent en hoop mijn steentje te kunnen bijdragen om in het Veurnse politieke landschap een nieuwe, verfrissende wind te laten waaien!”

Team8630 maakt volop werk van het uitschrijven van het programma en van de lijstsamenstelling. Omdat inspraak van de bevolking bijzonder belangrijk is voor team8630 willen ze bij de opmaak van het definitieve programma alle Veurnaars betrekken. Kandidaturen voor de lijst, ideeën en voorstellen zijn welkom bij info@team8630.be.