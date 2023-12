Team8630 bereidt maanden in stilte nieuwe partij voor

Precies een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen kwam het in heel Veurne aan als een donderslag bij heldere hemel toen CD&V, N-VA en enkele niet-partijgebonden kandidaten aankondigden dat ze als nieuwe politieke partij – onder de naam ‘team8630’ – naar de verkiezingen zouden trekken.

Met als slagzin ‘Visie voor Veurne’ wil ‘team8630’ dichter bij de burger staan en bij wat er leeft bij de inwoners, ook in de dorpen. CD&V-voorzitter Kurt Danneel en N-VA-raadslid Dirk Kesteloot benadrukten meer aandacht te willen schenken aan het sociaal weefsel. “Onze verenigingen zijn immers het kloppende hart van onze stad. Onze stadslijst wil ook de stedelijke infrastructuur onder de loep nemen, zoals het ontmoetingscentrum, het zwembad, de technische dienst, de sportinfrastructuur … We hechten veel belang aan onze stadskern en onze lokale handelaars, en willen ons ervoor inzetten dat niet alles hieruit weggetrokken wordt. Ook de landbouwers willen we niet uit het oog verliezen”, aldus Danneel en Kesteloot.

Voldongen feit

“Daarnaast willen we van Veurne en de deelgemeentes een aangename leefomgeving maken, door ons in te zetten voor betaalbaar wonen voor onze jeugd, aandacht te schenken aan onderhoud en algemene netheid. Met meer groen in en rond Veurne zorgen we voor een klimaatrobuuste stad en verhogen we de biodiversiteit. Een correcte handhaving zal bijdragen aan het veiligheidsgevoel. Ons cultureel erfgoed is onze grootste toeristische troef. Nieuwe bouwprojecten… ja, maar met eerbied voor de bestaande omgeving. Onze Vlaamse identiteit en cultuur zullen we uiteraard verder uitdragen met respect en aandacht voor onze Nederlandse taal. Ook een zorgzaam Groot-Veurne is een belangrijke krachtlijn.”

Maandenlang had ‘team8630’ in stilte alles voorbereid, zonder dat de burgemeester en zijn partij Veurne Plus ook maar iets vermoedden. Ook enkele CD&V’ers waren misnoegd dat ze voor een voldongen feit werden gesteld. Burgemeester Peter Roose moest zelfs de boodschap via de pers vernemen. Samen met Veurne Plus vroeg en kreeg hij wel de garanties van coalitiepartner CD&V om de stad bestuurbaar te houden en de gemaakte akkoorden en projecten verder te zetten. (MVO)