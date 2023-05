‘Team Blankenberge’ stelt nieuwe huisstijl voor

Op de vooravond van 1 mei kwam premier De Croo naar Blankenberge, waar hij mee opstapte in de meiavondoptocht van de liberalen. Het lokaal bestuur kwam met enkele verkiezingsnieuwtjes voor de dag.

Eerder raakte al bekend dat Open VLD in de badstad als ‘Team Blankenberge’ naar de kiezer trekt. “De boodschap was vooral dat iedereen die positief en in het algemeen belang in de politiek staat, welkom is om dat ook na 2024 samen te doen. Naar de Blankenbergenaars die bereid zijn en tonen dat ze uit de partijpolitieke stellingen willen komen, steek ik de hand uit”, aldus Prasse. In de nieuwe huisstijl van Team Blankenberge die gisteravond werd voorgesteld, zit een knipoog naar de rest van het politieke spectrum.

één ploeg

“Niet alleen in de kleuren”, verduidelijkt Prasse. “Heel de manier waarop het logo en de vormgeving van Team Blankenberge is opgevat, moet een verfrissende boodschap meegeven. De naam zegt het zelf: Team Blankenberge wordt één ploeg, die hard aan de toekomst van onze stad wil werken. En wie goed kijkt, ziet inderdaad meerdere kleuren in het logo.” Lijstduwer in oktober ’24 wordt schepen Patrick De Klerck. Met Nick Verwimp, die bij de vorige verkiezingen nog opkwam voor de N-VA Nick en sinds ‘21 als onafhankelijk raadslid zetelde, stelde Team Blankenberge ook een opvallende nieuwkomer voor.

(WK)