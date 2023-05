Team 8930 in Menen maakt zich klaar voor verkiezingen van 2024: “We leggen onze kaarten op tafel”

Een artistieke landkaart, een hippe film en vooral een duidelijk toekomstbeeld. Het gemeentebestuur, dat onder de noemer Team 8930 bij de start van deze legislatuur verscheen, maakt zich klaar voor de verkiezingen van 2024 en zet hierbij hun verwezenlijkingen in de kijker.

“Vandaag leggen we onze kaarten op tafel!” Met een kwinkslag en een glimlach wist burgemeester Eddy Lust de gloednieuwe kaart voor te stellen. Het getekende exemplaar zal weldra in alle brievenbussen van Groot-Menen verschijnen en moet de inwoners vooral een zicht geven op het werk dat door de politici werd verricht. “Menen is een dynamische stad, een stad die voortdurend in beweging is”, klonk het tijdens de toespraak. “Het is ook een stad waar de uitdagingen om elke hoek loeren. Milieu, armoede, migratie of veiligheid? Het zijn onderwerpen waarmee we dagelijks te maken krijgen en vragen waar we een antwoord op moeten kunnen geven. Ik ben dan ook trots op dit Team 8930, een team waarin keihard werd en wordt gewerkt. We moeten een mooi kader scheppen, een kader waarin het goed vertoeven is voor alle Menenaars.”

Niet alleen op gemeentelijk gebied, maar doorheen alle politieke echelons van het land wordt vaak aangekaart dat de afstand tussen de politici en de burgers te groot is geworden. Om hier een duidelijk antwoord op te geven, liet Team 8930 een artistieke landkaart maken. De kaart schetst een duidelijk beeld van alle projecten die tijdens deze legislatuur het daglicht zagen. Een film, waarin alle leden van het gemeentebestuur verschijnen, maakt dan weer duidelijk dat ze reeds gezamenlijk naar de toekomst kijken. “Net omdat we zo goed kunnen samenwerken, krijgen we dingen gedaan”, hoorden we nog van de burgervader.

Verkiezingsstrijd

Nadat de N-VA eerder deze maand al met een nieuwe lijsttrekker uitpakte, lijkt met de komst van de kaart de verkiezingsstrijd helemaal op gang getrokken. Bij Open VLD houdt men de lippen nog stevig op elkaar en wijst men op het feit dat er nog anderhalf jaar keihard moet worden gewerkt. Ook bij Vooruit blijft het koffiedik kijken, al lijkt alles te wijzen in de richting van Patrick Roose die opnieuw de lijst zal trekken.