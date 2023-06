Team 2030 vraagt audit door Audit Vlaanderen over bouwdossier Ter Linde

Omdat de bouwkost voor het sportcentrum Ter Linde op de Tuinwijk in Geluwe veel duurder uitvalt dan aanvankelijk de raming van een kleine drie miljoen euro wil gemeenteraadslid Bert Verhaeghe (Team 2030) een financiële audit laten uitvoeren door Audit Vlaanderen. Het gaat alvast om een heel opmerkelijk voorstel. In een aanvullend agendapunt aan de dagorde van de gemeenteraad dinsdagavond vraagt Bert Verhaeghe hierover de stemming.

“Bij de bespreking van het aangepaste meerjarenplan op de vorige gemeenteraad werd de vraag gesteld naar de reden van de nieuwe budgetverhoging voor de gedeeltelijke herbouw van Ter Linde”, zegt Bert. “Als Team 2030 willen we nog eens onderstrepen dat wij voor de herbouw van Ter Linde zijn om in Geluwe meer ruimte te geven aan de turnvereniging, dansvereniging en gevechtssporten. Dit stond in ons verkiezingsprogramma en werd ook concreet gemaakt in het meerjarenplan dat ook door ons aan de gemeenteraad werd voorgelegd.”

“Wij maken ons echter zorgen en bedenkingen over de budgettaire evolutie die dit dossier doormaakt. Het initieel budget werd bepaald op 2.989.905 euro. Het bestek is goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 april vorig jaar. Door de architect werd op de gemeenteraad gegarandeerd dat dit budget zeker moest volstaan.”

“In het nieuwe meerjarenplan werd het budget ondertussen verhoogd tot 5.504.500 euro. Dit is nog zonder de omgevingswerken gerekend, waarvoor nog eens een bedrag van 250.000 euro voorzien wordt. Dit dossier gaat dus naar de 6 miljoen euro. Een verdubbeling van de bouwkost.”

Incident

Op de vorige gemeenteraad kwam het tot een incident tussen Johan Deneut (Vooruit) en Bert Verhaeghe. Deneut is de pluspapa van Hannes Decorte, voorzitter van de succesvolle fusieturnclub We Gym Togheter en was de vorige gemeenteraadsverkiezingen kandidaat op de lijst Vooruit.

Hannes Decorte verzette voor de opmaak van het subsidiedossier heel veel werk. Met succes want Topsport Vlaanderen kende een subsidie toe van niet minder dan 598.197 euro toe en dat is de verdienste van Hannes. “Van de eerste minuut waren ‘de blauwe’ tegen dat dossier”, riep Johan Deneut op de vorige gemeenteraad.

Bert Verhaeghe is duidelijk niet opgezet met het incident de vorige keer. “Als hierover uitleg wordt gevraagd, dan maakt men zich niet alleen boos en antwoordt men met gratuite verwijten en onwaarheden, maar probeert men de gemeenteraad met een kluitje in het riet te sturen met een loutere verwijzing naar ‘de gestegen bouwkosten’ ….”, zegt Bert.

“Wij kunnen hier geen genoegen mee nemen. Dit is geen afdoende uitleg voor een verdubbeling van de bouwkost. De bouwkosten zijn zeker gestegen, maar niet met 100 procent. Er bestaat een officiële index voor de evolutie van de bouwprijzen, namelijk de ABEX-index.”

Ongeloof

“Als rekening wordt gehouden met de index van 1 januari vorig jaar en men vergelijkt die met de index voor midden 2023, dan komt men op een stijging van 13,91 procent. De bouwprijzen zijn dus sterk gestegen, ruim gerekend max. 20 procent, wat veel is, maar niemand gelooft dat de bouwprijzen met 100 procent gestegen zijn.”

“Dit vraagt om nader onderzoek om twee redenen. Ten eerste om als gemeenteraad de werkelijke reden te kennen van de verdubbeling van de bouwkost. Ten tweede om te vermijden dat het budget verder ontspoort en de herbouw van Ter Linde nu uitgevoerd kan worden binnen het nieuwe, vooropgestelde budget van 5,5 miljoen euro.”

“De audit dient vooral om de gemeenteraad correct te informeren en om lessen te trekken voor het verder bouwproces en andere bouwdossiers.”

De bouw werd gegund aan de nv Francovera voor de som van 4.198.035,65 euro, inclusief btw. De aanbesteding van de nv Himpe, dat het GC Gilwe bouwde, kwam uit op zo’n 5 miljoen euro. (EDB)