Te weinig sociale woningen in Alveringem?

In 2008 legde Vlaanderen het Bindend Sociaal Objectief op of het aantal sociale woningen dat tegen 2025 moest worden gehaald. We zijn 2025 en de gemeente blijkt een tekort van 10 à 11 woningen te hebben. “De feiten zijn iets genuanceerder”, zegt directeur Alexandre Giele van woonmaatschappij IJzer & Zee.

In de beleidsnota van de nieuwe minister staat opnieuw de vermelding van het Bindend Sociaal Objectief voor steden en gemeenten. Al moet dat wel nog in detail uitgewerkt worden en zullen nieuwe streefcijfers bepaald worden op niveau van het grondgebied van de woonmaatschappij in plaats van op gemeentelijk vlak. Alveringem valt onder woonmaatschappij IJzer & Zee.

“Het Bindend Sociaal Objectief van 2008 was nogal rigide”, zegt Alexandre Giele. “Het keek naar het aantal huishoudens dat een lokaal bestuur telt. Groot-Alveringem telt zo’n 2.000 adressen, maar slechts 400 in de hoofdgemeente. Dat is een belangrijke context.”

Knelpunt

“Sociale woningen bouwen in kleine deelgemeenten als pakweg Beveren, Izenberge of Gijverinkhove is immers af te raden. Huurders van een sociale woning hebben dikwijls geen eigen wagen. Mobiliteit is voor die mensen het grootste knelpunt, gevolgd door de aanwezigheid van scholen en winkels.”

“Alveringem heeft recent nieuwe sociale woningen gerealiseerd door in de Schooldreef grond aan ons te verkopen. En er waren ook de inspanningen voor een nieuwe sociale woonwijk, die weliswaar mislukt zijn. Ik zou Alveringem geen slechte leerling noemen. De overdracht van alle Alveringemse sociale woningen aan onze bouwmaatschappij is zo goed als officieel. Voor de gemeente is dat een zorg minder. Wij van onze kant zijn bezig met ons patrimonium te inventariseren, ook in Alveringem, dat een mix heeft van nieuwe, verouderde en oude sociale woningen. Door te renoveren of desnoods te slopen en her op te bouwen, kunnen we het aanbod aan woningen verbeteren en misschien zelfs lichtjes uitbreiden.”

Wachtlijst

Groot-Alveringem heeft 75 sociale woningen. Eind 2023 stonden 88 mensen op de wachtlijst, op vandaag zouden dat er nog een 60-tal zijn. (AB)