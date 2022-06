Taart voor jarige en jubilerende Hilde Crevits

Hilde Crevits, jarig op 28 juni, werd op het einde van de gemeenteraad in Torhout verrast met taart.

Hilde Crevits viert op 28 juni haar 55ste verjaardag en ze is precies 15 jaar onafgebroken Vlaams minister voor CD&V, qua lengte een unicum in de geschiedenis van de Vlaamse regering. In Torhout is ze ook voorzitter van de gemeenteraad en aan het eind van de zitting werd ze door de raadsleden verrast met verjaardagstaart.

Drie taarten in totaal, waarvan eentje met de foto van de minister. Ze mocht de taart zelf aansnijden en deed dat met een zeker voorbehoud, want dat betekende dat ze het mes in haar eigen hoofd diende te zetten. Een minister die zich in de eigen voet schiet, dat komt wel vaker voor, maar een politica die zich in het eigen vel snijdt, blijft sowieso heel uitzonderlijk. Dat is pas iets waar de oppositie van ‘smult’… Wat ook gebeurde, letterlijk weliswaar.