Sybille Vandeputte (STiP+) past voor zitje in gemeenteraad van Izegem: “Bedreigingen speelden daar geen noemenswaardige rol in”

Niet alle verkozenen van STiP+ zullen zetelen in de gemeenteraad van Izegem, die vanaf volgende week zal bestaan uit een meerderheid van STiP+ en Vlaams Belang. Huidig gemeenteraadslid Sybille Vandeputte zal er niet zetelen, maar kiest voor het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Toen er twee dagen na het eerste akkoord tussen Vlaams Belang en STiP+ bedreigingen geuit werden aan bepaalde STiP+-mandatarissen werd de naam van Sybille Vandeputte genoemd. Zij werkt bij de socialistische mutualiteit Solidaris en is net als Kurt Grymonprez en Nadia Staes een ex-sp.a-lid dat mee de overstap naar de stadspartij maakte. Verschillende bronnen bevestigden toen dat Vandeputte, die bij de verkiezingen 718 stemmen haalde, een mail zou ontvangen hebben waarin verwezen werd naar een ‘evaluatie van de samenwerking’. Nadien zou ze ook een telefoon gekregen hebben waarin werd uitgelegd dat het voor haar moeilijk zou zijn om nog te functioneren binnen het ziekenfonds als de coalitie met Vlaams Belang er zou komen. Dat werd toen door haar werkgever in onze krant ontkend.

Deze week raakte bekend dat STiP+ en Vlaams Belang alsnog een coalitie zouden vormen en dat de storm rond de bedreigingen was gaan liggen. Zelf deed Vandeputte er toen het zwijgen toe en dat blijft ze ook nu doen.

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Voor meer uitleg verwijst ze naar toekomstig burgemeester Kurt Grymonprez. “Het klopt dat Sybille niet zal zetelen in de gemeenteraad”, zegt Kurt. “Mensen zullen nu wellicht de link leggen met die bedreigingen, maar dat was eigenlijk al wat weggeëbd en speelde geen noemenswaardige rol meer. De hele situatie en storm heeft wel een bepaalde impact op Sybille gehad en omwille van privéredenen beslist ze nu om enkel nog te zetelen in het bijzonder comité voor de sociale dienst. Die materie ligt haar ook nauwer aan het hart. Het is niet zo dat ze door die bedreigingen niet meer in de gemeenteraad zetelt, want ze neemt dus nog haar ander mandaat op en blijft ook gewoon politiek actief bij STiP+”, besluit Grymonprez.

Omdat Sybille past voor een zitje in de gemeenteraad komt eerste opvolger Jurgen Vandecappelle straks in dat bestuursorgaan terecht. Hij zetelde de voorbije maanden al in de gemeenteraad als vervanger van Didier Parmentier, die door ziekte verstek moest geven. In de laatste drie jaar zal hij ook gemeenteraadsvoorzitter zijn.