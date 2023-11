Subsidies voor vogelopvang en Horizon Educatief

Een primeur in de West-Vlaamse provinciale budgetvoorstellen van 2024. Want die voorzien voor het eerst subsidies voor de vogelopvangcentra van Beernem en Oostende en de Oostendse natuureducatieve dienst Horizon Educatief. Deze doorbraak komt er nadat de Groen-fractie eerder deze legislatuur verschillende voorstellen indiende.

“Aan het begin van de legislatuur stelden we voor om de vogelopvangcentra financieel te ondersteunen”, zegt Maarten Tavernier, fractieleider van de West-Vlaamse Groen-fractie. “De vogelopvangcentra en hun talloze vrijwilligers leveren prachtig werk, maar kampen met heel wat financiële uitdagingen. Ook de provincie heeft de opdracht om de biodiversiteit vooruit te helpen. Daarom past deze financiële ondersteuning volgens ons binnen dat plaatje. Toch sloot de meerderheid zich eerder deze legislatuur niet bij die mening aan.”

Natuureducatie

“Gelukkig zien ze de waarde van ons voorstel alsnog in. Jammer dat de bedragen aan de lage kant zijn: 10.000 euro voor het VOC van Oostende en 6.120 euro voor dat van Beernem. De Groen-fractie geeft dan ook de voorkeur aan een objectief reglement en geen losstaand subsidiebedrag.”

Groen stelde ook voor om Horizon Educatief financieel te ondersteunen. Provincieraadslid Herman Lodewyckx lanceerde het idee in mei: “Horizon Educatief organiseert natuureducatie aan zee voor jongeren. Het werd tot nu toe vooral ondersteund door het Oostendse stadsbestuur, maar scholen en jongeren uit de hele provincie maken gebruik van het aanbod. Daarom moet de provincie volgens ons haar steentje bijdragen. Horizon Educatief krijgt nu de middelen om een bijkomende kracht aan te trekken.”

“Ook hier vinden we dat dergelijke financiële ondersteuning structureel onderdeel moet uitmaken van het provinciale beleid. Al is deze losse subsidie wel een stap in de goede richting”, besluit Tavernier.