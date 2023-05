Strengere regelgeving voor bronbemalingen op Brugs grondgebied: “Firma’s weten dat we cowboypraktijken aanpakken”

Stad Brugge heeft een eigen behandelings- en toetsingskader voor bronbemalingen dat verder gaat dan de Vlaamse reglementering. Het uitgangspunt is dat het op te pompen grondwater – wat nodig is als men bij grote bouwwerken in een droge bouwput moet kunnen werken – zoveel mogelijk beperkt wordt.

Voor bemalingen vergund door de stad wordt daarom opgelegd dat er een peilgestuurde bemaling moet gebeuren en wordt dit ook geadviseerd voor vergunningen verleend door Vlaanderen op Brugs grondgebied. “Een peilgestuurde bemaling is een innovatieve techniek die toelaat dat er niet meer ‘blind’ bemaald wordt en dus geen onnodige hoeveelheden grondwater meer opgepompt worden. Dit is van toepassing voor bemalingsaanvragen vanaf 1 mei voor grote bemalingen, bij bemalingen voor de aanleg van nutsleidingen en in kwetsbaar gebied. Voor aanvragen van klasse 3 bemalingen met een op te pompen volume groter dan 10.000m³ is dit van toepassing vanaf 5 augustus”, licht schepen voor Klimaat, Energie en Milieubeleid Minou Esquenet toe.

Krachtlijnen

Is er een vermoeden van PFAS in het grondwater, dan zal het bemalingswater tot onder een bepaalde grens gezuiverd moeten worden. Bemaling moet ook vanaf het begin van het bouwproject in kaart worden gebracht. Een andere krachtlijn is dat er voor de klasse 2 vergunningen en klasse 3 meldingen een boomeffectanalyse moet worden toegevoegd aan het aanvraagdossier wanneer een bronbemaling een schadelijk effect kan hebben op het waardevol groen in de omgeving.

Gratis water

“In juni 2020 besliste het stadsbestuur dat als men het bemalingswater niet lokaal in de bodem kan terugbrengen en het bemalingswater niet vervuild is, er tussen 1 maart en 30 september een tussenvat geplaatst moet worden waar buurtbewoners, landbouwers en stadsdiensten gratis water kunnen komen aftappen”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu Franky Demon. Ook deze regels voor het opvangen en aanbieden van bemalingswater aan derden worden verfijnd. “Het (zuurstofloze) bemalingswater dient eerst belucht en ontijzerd te worden als het water wordt geloosd.”

Cowboypraktijken

Team Inspectie en Handhaving van Stad Brugge stelde in 2022 19 pv’s op tegen bemalingsfirma’s die zich niet aan de opgelegde regels hielden. “We zetten deze lijn verder en zullen verder streng blijven optreden. Onze aanpak werpt nu al vruchten af, want we merken in de praktijk dat de kwaliteit van bemalingsaanvragen verbetert en dat de firma’s weten dat cowboypraktijken in Brugge aangepakt worden. Zo moest in 2023 nog geen enkele pv opgemaakt worden”, stelt schepen Demon vast. (CGRA)