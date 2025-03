Steven De Maesschalck voor derde keer voorzitter van N-VA Ingelmunster: “Het vuur blijft branden”

Sinds begin februari is Steven De Maesschalck de nieuwe voorzitter van N-VA in opvolging van Chantal Declercq. Het is niet de eerste, maar wel al de derde keer dat Steven voorzitter is van deze plaatselijke politieke partij. Hij denkt al aan de toekomst en zet zich in om nieuwe mensen te motiveren om actief mee te werken. “Jong bloed is zo belangrijk om onze partij nog sterker te maken en voor te bereiden op de toekomst”, zegt hij.

Steven De Maesschalck (52) is getrouwd met Inge Deneve, papa van Alexander (20) en Michelle (17). Het gezin woont in de Izegemstraat. Beroepshalve is hij tandtechnicus. In 2007 kwam Steven op vraag van Bruno Seurinck bij De Brug. “Eén jaar later was ik al secretaris. Ik begon als onafhankelijke bij De Brug, maar ik had een grote waardering voor Geert Bourgeois (N-VA) uit Izegem. Zijn ideeën en manier van werken spraken mij aan. In mei 2011 begonnen we plaatselijk met de N-VA, samen met Manfred Vanhulle, Karel Deprez en Dirk Debaere.”

“In februari 2012 werd ik voorzitter van de plaatselijke partij in opvolging van Dirk Debaere, dit voor twee jaar. We trokken met De Brug & Open VLD naar de gemeenteraadsverkiezingen. In oktober 2012 werd Nadine Verheye (N-VA) verkozen en werd ze schepen. Na het vertrek van voorzitter Tom Wylin werd ik terug voorzitter. Ik stelde mij ook verkiesbaar en werd in oktober 2018 verkozen tot gemeenteraadslid. Ik werd dan voorzitter van de gemeenteraad toen Nadine in 2020 besloot van te stoppen als schepen en Jean-Pierre Deven schepen werd. In december 2024 stopte ik ermee wegens mijn beroepsbezigheden.”

Nieuwe mensen motiveren

Nu is Steven dus voor de derde keer voorzitter. “Voorzitter van een gemeenteraad is een serieus werk. Ik deed mijn best om iedereen – ook de oppositie – aan het woord te laten. Dit voorzitterschap was niet enkel daar zitten. Ik moest teksten voorbereiden en ook o.a. meegaan om mijn handtekening te zetten bij de aankoop en verkoop van een stuk grond, enz. Nu is het voor mij rustiger. Het vuur blijft wel branden voor deze partij en dus besloot ik een derde keer deze functie als voorzitter te aanvaarden. Binnen onze partij zijn er mensen gestopt wegens hun leeftijd. Respect, maar aangezien deze mensen wegvielen is er een leegte.”

“We zijn bezig met de uitbouw van onze jeugd binnen N-VA. Anna en Sukhpreet zijn belangrijke pionnen binnen onze partij. Zij zijn onze toekomst, maar dat kunnen ze niet alleen. We moeten nieuwe jongeren aanmoedigen om onze partij te versterken. We hopen dat jongeren zich spontaan zullen aanbieden. Mijn taak bestaat erin om nieuwe mensen te motiveren om zich aan te sluiten.”

Luisteren naar anderen

Volgens Steven hebben sommige mensen drempelvrees om zich actief in te zetten binnen de N-VA. “Als onafhankelijke moet je immers geen kleur bekennen, maar als N-VA’er dus wel. Als partij zijn we eerder centrumrechts en leunen we ook wat aan bij de donkerblauwe liberalen, die het economisch programma van N-VA ook wel lusten. Bij onze partij is iedereen welkom.”

“Ons jaarlijks breughelfeest blijft ook belangrijk. Dit jaar waren we met 80 personen. In die twee jaar voorzitterschap wil ik weer een bekende nationale politicus voor een voordracht naar onze gemeente halen. De laatste die ik naar hier haalde was minister Zuhal Demir. Ik heb nu al iemand op het oog, maar daarover kan ik nog niet veel kwijt. Belangrijk is dat ik een voorzitter ben die luistert naar anderen. Een voorzitter moet inderdaad kunnen luisteren. Wanneer acht van de tien positief zijn, dan moet je als voorzitter niet negatief zijn. Je moet kunnen aanvoelen wat er leeft in de groep.”

De nieuwe bestuurskern bestaat uit voorzitter Steven De Maesschalck, ondervoorzitter Jan Rosseel, communicatieverantwoordelijke en afgevaardigde arrondissementeel bestuur Rolf Caers, jongeren- en communicatieverantwoordelijke sociale media Sukhpreet Singh, penningmeester Chantal Declercq, jongerenverantwoordelijke Anna Olivier en nieuw bestuurslid Eric Merckx.

(PD)