Stephen Vanhove ‘voorzitter ad interim’ van Open VLD

Het partijbestuur van Open VLD Blankenberge heeft de 30-jarige Stephen Vanhove tot nieuwe voorzitter benoemd.

Ad interim, want in het najaar vinden er opnieuw interne bestuursverkiezingen plaats. “Stephen wordt dan opnieuw kandidaat. Met deze keuze werken we alvast verder aan de beloofde verjonging binnen onze partij”, zegt burgemeester Björn Prasse. Vanhove volgt Mitch De Geest op, die het voorzitterschap afstond vanwege zijn benoeming tot schepen.

“Ik ben tevreden met wat ik de laatste drie jaar heb kunnen verwezenlijken. We hebben de partijwerking gemoderniseerd, constructieve oppositie gevoerd én zijn opnieuw aan zet gekomen in het stadhuis. Ik hoop dat Stephen deze opwaartse spiraal kan voortzetten”, aldus de uittredend voorzitter. Vanhove zetelt al sinds 2014 in het partijbestuur en was van 2014 tot 2019 lokaal voorzitter van Jong VLD.

Van opleiding is hij jurist. “Maar ik ben na mijn studies een andere richting uitgegaan. Ik ben momenteel key-accountmanager bij CompuGroup Medical, ’s werelds grootste ontwikkelaar van medische software. Ik ben er verantwoordelijk voor onze grootste klanten in België; meer dan vijftig ziekenhuizen en enkele verzekeringsinstellingen waaronder de Christelijke Mutualiteit”, vertelt hij. Als nieuwe partijvoorzitter klinkt Vanhove even ambitieus. “Ik besef dat ik als opvolger grote schoenen te vullen heb, maar we gaan meteen aan het werk. Er zijn een aantal zaken die we binnen de partij nog beter kunnen organiseren, en 2024 komt tenslotte snel dichterbij.”

Volgens burgemeester Prasse was het de juiste beslissing dat De Geest nu ten volle op zijn schepenmandaat inzet. “Met het voorzitterschap is dat in onze partij moeilijk te combineren”, klinkt het.