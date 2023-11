Stephanie D’Hose lijsttrekker voor Open VLD in Oost-Vlaanderen

De partij Open VLD heeft Alexander De Croo en Stephanie D’Hose, afkomstig uit Roeselare, voorgedragen als lijsttrekkers in Oost-Vlaanderen. Dat maakte ze zaterdagmiddag bekend. Eerste minister De Croo kreeg de eerste plaats op de federale lijst. Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose trekt de Vlaamse lijst voor Oost-Vlaanderen.

“We staan met iedereen achter onze premier”, klinkt het bij partijvoorzitter Tom Ongena. “Alexander is de juiste man op de juiste plaats die ons door enkele crisissen heeft geleid. Met De Croo en Stephanie D’Hose hebben we een goede mix van ervaring en vernieuwing.” Die vernieuwing is ook voor De Croo belangrijk. “Zeven van de elf aangeduide lijsttrekkers zijn nieuw.”

“De laatste weken heeft onze partij het moeilijk gehad”, gaat D’Hose verder. “Maar we hebben wel bewezen dat we een team zijn. Dat zullen we ook tonen in Oost-Vlaanderen. Dit is de blauwste provincie met veel ondernemers. Ik heb veel vertrouwen. We kunnen zelfs de verrassing van de verkiezingen worden”, besluit D’Hose.