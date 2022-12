Stemronde tweede jaargang burgerbudget gestart

Met het burgerbudget wil het bestuur de burger betrekken bij het beleid. Het is de tweede editie, met ook nu weer een budget van 15.000 euro, gespreid over 5.000 euro per project. Dit jaar is er keuze uit vijf voorstellen.

Een inwoner van Ichtegem kan zo 5.000 winnen om te besteden aan zijn favoriete project. Stemmen kan vanaf 16 december via www.ichtegeminspireert.be. Er zijn ook papieren stemformulieren te verkrijgen bij de deelnemers. Dit jaar zijn er vijf voorstellen die voldoen aan het reglement.

Klimcombinatie

Een eerste voorstel komt van Noël Desender uit de Aartrijkestraat. “Ik had graag een klimcombinatie gezien op het sportcentrum in Eernegem”, beschijft Noël. “Zo kunnen sporters op het sportcentrum naast hun benen – met de cardiotoestellen en de looppiste – ook hun buik-, schouder- en armspieren trainen. Ook schoolklassen zouden daar kunnen komen sporten en kunnen kennismaken met verschillende Obstacle Course Racing-technieken, zoals touwklimmen, apengang, catcrawl en monkey bars.”

“Ik zou graag een losloopweide voor honden willen, met een kraantje voor vers water en een vuilbak voor de opgeruimde hondenpoep”, zegt Kimberley Baert. “Eventueel met de nodige speelelementen zoals een kruiptunnel of een boomstronk. Ik dacht aan de omgeving van de Zuster Clarastraat, een minder drukke plaats, niet ver buiten het centrum van Ichtegem en dicht bij het bos.”

Bloemenweides

Emmy Simaey wil een droom van het WZC Sint-Anna realiseren. “Aan de achterzijde van het WZC bevindt zich een groot grasplein”, vertelt ze. “Daar had ik graag een ontmoetingsplaats voor jong en oud gebouwd. Door er een parkje met dieren te installeren en eventueel enkele speeltoestellen kunnen we zo spelende kinderen in contact brengen met de inwoners van het WZC. Daar nog een bibkast bij plaatsen zou het plaatje volledig kunnen maken.”

“Met mijn voorstel wil ik de buurt wat meer doen stralen, door de aanleg van streekeigen bloemenweides of het planten van bloembollen in graspartijen en eventueel het voorzien van bloembakken op locaties waar weinig openbaar groen te vinden is”, stelt Wendy Vandenberghe uit Bekegem dan weer voor. “Door de omwonenden erbij te betrekken, hoop ik dat er zorg gedragen wordt voor de bloemenweides. In ruil kunnen de omwonenden een boeketje plukken voor zichzelf of hun medemens en wonen ze in een aangename bloemrijke buurt. Door te kiezen voor streekeigen bloemenweides en beplanting, komt dit daarenboven de biodiversiteit ten goede en worden de bijen gelokt.”

Samen tafelen

Ingeborg Vanden Bussche uit Bekegem ten slotte stelt voor om elke maand samen te gaan tafelen. “Omdat uit de bevraging van de 80-plussers naar voor kwam dat ze interesse hadden om eens samen te eten, maar ze de verplaatsing naar De Ster niet echt zien zitten, zou ik voorstellen om samen met de plaatselijke horeca iets uit te werken om het sociaal contact bij alleenstaanden en ook eenzamen te verhogen.” (RI)