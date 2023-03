Stefaan David verkozen tot nieuwe voorzitter CD&V Diksmuide

De CD&V-leden afdeling Diksmuide hebben een nieuwe voorzitter gekozen. Stefaan David (56) werd unaniem verkozen. Stefaan David is gehuwd met Tanja Wullaert, samen hebben ze twee dochters Esther (29) en Lisa (27).

Stefaan woont in Vladslo en werkt als loketbediende bij bpost in Diksmuide. Zijn hobby’s: recreatief fietsen, muziek – hij speelt bariton bij twee harmonieën en doet ook de presentatie bij verschillende concerten –, houdt ervan mensen te entertainen, leest graag historische romans met als favoriete schrijver Ken Follet en staat ook vaak mensen bij als voorganger bij uitvaartplechtigheden in aula’s. Stefaan is christen met heel veel respect voor de overtuiging en het geloof van anderen.

Geboren in Koekelare

“Ik ben geboren in Koekelare waar ik tot mijn 23ste woonde. Mijn ouders waren heel actief in verschillende verenigingen en vader was ook jarenlang een van de gezichten binnen de CVP waarbij hij anderhalve legislatuur gemeenteraadslid was. Ik werd dus van kleinsaf ondergedompeld in de sfeer van gemeentepolitiek”, vertelt Stefaan.

“Na ons huwelijk in 1989 woonden we enkele jaren in Koekelare en verhuisden daarna naar Diksmuide, waar ik makkelijk de trein kon nemen richting Gent, waar ik een tiental jaar heel wat Oost-Vlaamse postkantoren opzocht om daar als loketbediende de klanten te (be)dienen. Ondertussen kennen de meeste mensen mij van het postkantoor in Diksmuide.”

Verkiezingsjaar

Stefaan is al 20 jaar vakbondsafgevaardigde op het werk. “Ik werk alles samen al 34 jaar in de Post en ben al evenlang gehuwd met Tanja Wullaert. Ik ben decennia lang betrokken bij CD&V Diksmuide. Nu we voor een verkiezingsjaar staan én onze voorzitter Ruben Vandevyvere wegens persoonlijke redenen een stap opzij zette, komt dit voor mij op het gepaste moment om met een fantastische groep mensen deze enorme uitdaging aan te gaan. We zullen er samen 100 % voor gaan.”

Het is de bedoeling om van Diksmuide een heel goede plaats te maken om te leven, werken en ontspannen. “Ik heb deze uitdaging aanvaard omdat ik er nu tijd en ruimte voor heb. Ik werk 4/5, heb 16 jaar de leiding gehad over de Evangelische kerk in Koekelare, de kinderen zijn nu groot en is er wat meer tijd om mij te engageren, een engagement waarvoor ik mij volledig wil inzetten in dit moeilijke jaar net voor de verkiezingen”, zegt Stefaan.

“Het is de bedoeling een nieuwe wind door CD&V te laten waaien, een nieuwe invulling te geven, maar met dezelfde normen en waarden CD&V in een nieuw en ruimer kleedje te steken, een plaats waar iedereen welkom is en iedereen zich thuis voelt, waar naar noden en wensen wordt geluisterd, een vriendengroep die samen ook kan lachen en met elkaar meevoelen terwijl ze er zijn voor de medemensen.” (ACK)