Stedenband met Marokkaanse stad officieel met eerste werkbezoek in Kortrijk

Nog tot donderdag 16 november is een delegatie van de Marokkaanse stad Chefchaouen op bezoek in Kortrijk. Na de officiële ondertekening van de thematische samenwerking eerder vandaag zijn er verschillende werkbezoeken gepland. De stedenband zorgt voor meer expertise en informatie-uitwisseling rond duurzaamheid, klimaat, natuur, energie en leefbaarheid tussen beide steden.

Na een tienjarige stedenband met Cebu in de Filipijnen lanceerde Kortrijk opnieuw een oproep om met een buitenlandse stad te werken rond de hoofdthema’s klimaat, natuur, energie. Onder andere Chefchaouen, een stad in het noorden van Marokko, stelde zich kandidaat. Hanane Afassi Alami, schepen van duurzame ontwikkeling en samenwerking, tekende op maandag 13 november in het historisch stadhuis – samen met burgemeester Vincent Van Quickenborne – de thematische samenwerking.

“De stedenband is afgebakend voor drie jaar. In 2010 werd Chefchaouen als ‘Ville écologique’ uitgeroepen en maakt sindsdien werk van een stevig klimaatbeleid. De stad doet grote investeringen in hernieuwbare energie, onder andere via zonnepanelen, en meer natuur in en rondom de stad. Ook Kortrijk zet zich in voor een duurzame, leefbare stad van de toekomst met onder andere meer groen in de binnenstad, de uitbreiding van natuur in de stad en deelgemeenten en innovatieve manieren van energiegebruik zoals een warmtenet voor de gebouwen van Kortrijk Weide”, vertelt Bert Herrewyn, schepen van Mondiaal Beleid.

Omar Rahmouni (voorzitter jeugdraad), schepen Bert Herrewijn, schepen Hanane Afassi Alami, burgemeester Vincent Van Quickenborne, Ouail Tabiti (coördinator energie/ecologisch centrum) en Abderrahmane Darghali (coördinator samenwerking, expert groen) © MD

De komende dagen onderneemt de Marokkaanse delegatie, samen met experts van de stad, verschillende werkbezoeken. Op de agenda staat een bezoek aan IMOG, Howest, bezoek aan het Talassemtanepark (het tijdelijke omgedoopte Stadsgroen Marionetten) en verschillende inhoudelijke werksessies waar expertise wordt uitgewisseld rond onder andere hernieuwbare energie, natuuruitbreiding en groene stadsontwikkeling, afvalbeleid en mobiliteit.

“Met als doel: het uitwisselen van de expertise die beide steden rijk is. Ook sociaal-sportieve en culturele uitwisselingen worden georganiseerd. Daarbij geven we Kortrijkse jongeren, met speciale aandacht voor kwetsbare jongeren, de kans om deel te nemen aan uitwisselingsprojecten”, aldus Herrewyn.