Stadscoalitie investeert meer dan 12 miljoen euro in Heule

Sinds 2019 investeerde het stadsbestuur 12.197.500 euro in Heule. Dat valt te lezen in een flyer die dinsdag in de bus viel bij de Heulenaars. Vooral de investeringen in verkeersveiligheid springen in het oog. Na vele wegenwerken de voorbije jaren wordt het totale kostenplaatje op 6,7 miljoen geraamd, goed voor meer dan de helft van alle totale investeringen in de grootste deelgemeente van Kortrijk.

De race richting de burgemeesterssjerp en gemeenteraadszetels lijkt stilaan op gang te komen. Zondag trekken de burgemeester en schepenen van het Kortrijkse stadsbestuur van deur tot deur in Heule en trakteren ze de Heulenaars nadien in de cafés op Heuleplaats. Ze kondigen dat aan in een flyer waarin ze pochen met de vele investeringen die ze deze legislatuur al deden of nog plannen in Heule.

Park van Heule

In totaal werd iets minder dan 2 miljoen geïnvesteerd in groenaanleg in Heule. Een deel van dat geld ging naar de twaalf volkstuintjes in de Disgracht die sinds 2020 in gebruik zijn. Het andere, en ongetwijfeld grootste deel van de koek gaat naar het opkalefateren van het Park van Heule. Die werken startten in 2018 met een volledige heraanleg van het pleintje voor het Kasteel en de bibliotheek, volgende maand wordt een nieuwe fase afgerond. In die fase werden de wandelpaden opgeknapt. In de laatste fase, die volgend jaar in werking treedt, worden de bruggen nog opgesmukt. Volgende zomer starten ook de werken aan De Groene Verbinding, het prestigeproject van de stad waarmee het Heule en Bissegem met het stadscentrum wil verbinden via een – zoals de naam het al zegt – groene verbinding. Dat project is goed voor een investering van 2,4 miljoen.

De grote slokop in het investeringsbudget van de stadscoalitie zijn de vele wegenwerken die de voorbije legislatuur plaatsvonden in Heule. In totaal goed voor 6,7 miljoen. Denk maar aan het kruispunt van de Zeger van Heulestraat en de Lange Dreef, de Mellestraat en de Roeselaarsestraat. Momenteel vinden nog werken plaats in de Steenstraat, de volledige straat wordt heraangelegd, er komt een verkeersplateau samen met bredere voetpaden en er wordt extra groen aangeplant. Die werken duren nog tot eind 2023. Als de werken in Steenstraat eind dit jaar afgerond worden, lijkt schepen van Mobiliteit Axel Weydts het klaar te spelen om de belangrijkste toegangswegen naar Heule deze legislatuur nog op te waarderen. (JF)